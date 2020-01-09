Сегодня будет первое лунное затмение 2020 года. Во сколько смотреть

Чтобы получить более детальное представление о затмении, можно посмотреть на него в телескоп. Фото: images.unian.net

10 января на Землю ждет полутеневое лунное затмение, которое совпадет с так называемым Волчьим полнолунием. Яркость Луны при таком затмении уменьшается, но не слишком сильно.

Такое затмение становится возможным, когда Луна проходит через внешнюю тень Земли, то есть полутень. В результате, только часть месяца становится темной, в отличие от полного лунного затмения, когда весь месяц темнеет, пишет НВ.

Если люди смотрят в месяц невнимательно, то затмение могут не заметить. Чтобы получить более детальное представление о затмении, можно посмотреть на него в телескоп.

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Если будет хорошая погода, то затмение можно наблюдать по всему миру, в том числе в Азии, Австралии, Африке и Европе, на северо-западе Северной Америки и на востоке Южной Америки. На некоторых территориях, а также в Украине, будет видно все затмения, в других областях Луна будет сходить или заходить.

Полутеневое лунное затмение продлится чуть больше четырех часов. Максимальная фаза лунного затмения 10 января 2020 наступит в 21 час 10 минут 02 секунды по Киеву и продлится 2 минуты.

Начало лунного затмения: 10 января 2020 года в 19 часов 07 минут по Киеву, конец затмения: 10 января в 23 часов 12 минут.

Полнолуние в январе получило множество прозвищ, наиболее распространенным из которых является Волчье полнолуние.

"Полнолуние в январе называлось Волчьей полной Луной, так как в это время чаще слышали волков. Волки обычно чаще воют в зимние месяцы и, как правило, воют, чтобы определить территорию, найти членов стаи и собраться для охоты", - отмечает американское издание альманах Старого фермера.

Другие прозвища полнолуния в январе включают Холодный месяц, Старая Луна и Большая Духовная Луна. Все эти прозвища были даны американскими индейцами, которые в своем календаре ориентировались на фазы Луны.

Наследный принц ОАЭ Шейх Хамдан бин Мохаммед Аль Мактум опубликовал на своей странице в Instagram фото солнечного затмения, которое произошло в стране 26 декабря.Уникальное астрономическое явление под названием "кольцо огня" наблюдали граждане ОАЭ, Саудовской Аравии, Индонезии, Шри-Ланки, Индии, Сингапура, Малайзии и Катара.