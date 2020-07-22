Какая партия сможет вырастить нового президента. Самое интересное в журнале "Країна"

"Украинская армия готова к войне. Это важнейшее достижение с 2014 года. Без колебаний готовы стрелять в ответ на всех уровнях - от генералов до солдат, - говорит в интервью "Країні" военный аналитик Тарас Чмут.
- Угроза наступления России была всегда, с самого начала оккупации Крыма и боевых действий на Донбассе. Она держит на границах многочисленные военные группировки. Но начать полномасштабную войну с другой страной в 2020-м году - это серьезный геополитический вызов. Цель - отрезать Украину от моря, торговых путей, по которым идет импорт и экспорт металла, зерна, руды. Это оккупация Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей или отдельных районов для формирования сухопутного коридора в ОРДЛО и Приднестровье. Власть все больше понимает, что договариваться надо с США и странами Европы о давлении на Москву. Мы должны вернуть Крым и Севастополь"
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