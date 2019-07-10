Как взять кредит за границей через Интернет

Популярным способом кредитования стали онлайн-кредиты. Чтобы оформить кредит за границей онлайн, необходимо только заполнить заявку и иметь доступ к Интернету. Сделать это легко и быстро можно на сайте Кредиты Онлайн.
Как ни странно, но получить кредит за границей для украинцев в Европе выгоднее, чем в отечественных банках. Европейские финансовые учреждения имеют такие преимущества:
- небольшая процентная ставка до 5-6% (в Украине – 20%);
- более длительный срок кредитования – 20 лет;
- высокая надежность банков;
- гибкие условия выдачи кредитов.
Можно ли взять кредит в другой стране?
Для получения кредита в европейском банке, необходима выписка из кредитной истории и справка об уровне дохода. Также важно учесть, что многие иностранные банки требуют первоначальный взнос от 10% до 30% от общей суммы.
Чтобы взять кредит в Европе, нужно учитывать требования конкретного выбранного банка и учесть следующее:
- легче всего сотрудничать с европейскими банками через посредников. Выберите консалтинговую компанию, заполните там анкету, приложите к ней поручительство и отправьте в финансовое учреждение;
- соберите пакет требуемых документов, чтобы убедить банк в вашей платежеспособности;
- заявки обрабатываются в течение недели. Банк анализирует кредитную историю и доходы;
- после обработки заявки, финансовое учреждение отправит результат, если все хорошо, то вы получите приглашение для заключения кредитного договора.
Виды кредитов в европейских странах
В Европы распространены такие виды кредитования:
- Ипотечный кредит. Получить его проще всего. Можно взять ипотеку в большинстве стран Европы, кроме некоторых восточноевропейских, которые имеют нестабильную финансовую систему (Румыния, Черногория, Болгария). Процентная ставка в среднем от 4% до 6%.
- Потребительский кредит. Этот вид доступен иностранцам с видом на жительство или ПМЖ в Европе. Банки редко соглашаются выдавать кредит нерезидентам, которые живут в другой стране.
- Условия получения потребительского кредита практические такие же, как и для постоянных жителей. Процентные ставки от 7% до 10%.
- Бизнес-кредит. Подойдет иностранным предпринимателям. Банки дают возможность получения кредита тем, кто создает рабочие места и платит налоги, вместе с этим внося вклад в экономику страны. При предоставлении бизнес-плана можно получить минимальную процентную ставку – 3% и отсрочку погашения.
Можно ли взять кредит из Украины, находясь в Европе?
Редко можно найти такие украинские банки, в которых предусмотрено оформление кредита для людей, находящихся за границей. В таком случае, оптимальное решение – взять онлайн микрокредит на банковскую карту.
Процесс получения микрозайма прост. Его можно оформить, находясь за границей и имея доступ к Интернету. Для этого не нужна справка о доходах, залог или поручитель. В заявке необходимо указать только паспортные данные и идентификационный код. Когда кредит будет одобрен, вы получите деньги на карту через несколько минут.
Микрокредиты – это лучший вариант для оформления займа в Украине, когда находитесь за границей.
Комментарии