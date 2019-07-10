Как взять кредит за границей через Интернет

Получить кредит за рубежом для украинцев в Европе выгоднее, чем в отечественных банках

Популярным способом кредитования стали онлайн-кредиты. Чтобы оформить кредит за границей онлайн, необходимо только заполнить заявку и иметь доступ к Интернету. Сделать это легко и быстро можно на сайте Кредиты Онлайн.

Как ни странно, но получить кредит за границей для украинцев в Европе выгоднее, чем в отечественных банках. Европейские финансовые учреждения имеют такие преимущества:

небольшая процентная ставка до 5-6% (в Украине – 20%);

более длительный срок кредитования – 20 лет;

высокая надежность банков;

гибкие условия выдачи кредитов.

Можно ли взять кредит в другой стране?

Для получения кредита в европейском банке, необходима выписка из кредитной истории и справка об уровне дохода. Также важно учесть, что многие иностранные банки требуют первоначальный взнос от 10% до 30% от общей суммы.

Чтобы взять кредит в Европе, нужно учитывать требования конкретного выбранного банка и учесть следующее:

легче всего сотрудничать с европейскими банками через посредников. Выберите консалтинговую компанию, заполните там анкету, приложите к ней поручительство и отправьте в финансовое учреждение;

соберите пакет требуемых документов, чтобы убедить банк в вашей платежеспособности;

заявки обрабатываются в течение недели. Банк анализирует кредитную историю и доходы;

после обработки заявки, финансовое учреждение отправит результат, если все хорошо, то вы получите приглашение для заключения кредитного договора.

Виды кредитов в европейских странах

В Европы распространены такие виды кредитования:

Ипотечный кредит. Получить его проще всего. Можно взять ипотеку в большинстве стран Европы, кроме некоторых восточноевропейских, которые имеют нестабильную финансовую систему (Румыния, Черногория, Болгария). Процентная ставка в среднем от 4% до 6%. Потребительский кредит. Этот вид доступен иностранцам с видом на жительство или ПМЖ в Европе. Банки редко соглашаются выдавать кредит нерезидентам, которые живут в другой стране. Условия получения потребительского кредита практические такие же, как и для постоянных жителей. Процентные ставки от 7% до 10%. Бизнес-кредит. Подойдет иностранным предпринимателям. Банки дают возможность получения кредита тем, кто создает рабочие места и платит налоги, вместе с этим внося вклад в экономику страны. При предоставлении бизнес-плана можно получить минимальную процентную ставку – 3% и отсрочку погашения.

Можно ли взять кредит из Украины, находясь в Европе?

Редко можно найти такие украинские банки, в которых предусмотрено оформление кредита для людей, находящихся за границей. В таком случае, оптимальное решение – взять онлайн микрокредит на банковскую карту.

Процесс получения микрозайма прост. Его можно оформить, находясь за границей и имея доступ к Интернету. Для этого не нужна справка о доходах, залог или поручитель. В заявке необходимо указать только паспортные данные и идентификационный код. Когда кредит будет одобрен, вы получите деньги на карту через несколько минут.

Микрокредиты – это лучший вариант для оформления займа в Украине, когда находитесь за границей.