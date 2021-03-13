Как выглядит "Буковель" во время локдауна

13 марта горнолыжный курорт "Буковель" закрыли на карантин.

Такое решение приняли из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области. Как видно на камерах наблюдения, сейчас курорт почти безлюден.

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Возле села Поляница, где расположен "Буковель", вводят дополнительные блок-посты, через которые смогут проходить только местные жители и работники курорта.

Предварительно ограничения будут действовать до 27 марта. Гостям, которые должны были отдыхать в "Буковеле" все купленные услуги пообещали обменять.

Весенняя волна Covid-19 будет намного страшнее и мощнее, чем все предыдущие, поэтому введенный властями адаптивный карантин не сможет предотвратить катастрофу - действовать надо жестко и немедленно.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник отдела молекулярной иммунологии Института биохимии им. Палладина НАН Украины Владимир Галицкий.