Как выбрать качественное домашнее сало - ответ специалиста

Сало в Украине, как и свинина, становятся дороже вместе с другими продуктами.

Фермеры продают продукцию за бесценок, а в магазинах ее цена почти втрое больше.

Для Михаила Киденько с Волыни приготовления сала - обычное семейное дело жизни. Мужчина имеет собственные магазины, но свиней держит всего 6. Большое хозяйство теперь не выгодно, сало делает в большинстве для себя.

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Хозяин рассказал Gazeta.ua что умеренная цена хорошего домашнего сала - 100 грн / кг.

Автор: Фото предоставлено Михаилом Киденько Семья Михаила Киденько давно готовит мясные изделия

"В Киеве его продают от 200 до 250 гривен. За пределами столицы можно купить по 150-200 гривен за килограмм. Покупая, надо обращать внимание на кожуру сала. Свинью курят после того, как закололи, поэтому и кожура должна быть подкопченная на вид и с запахом дыма. Следует взять с собой спичку и засунуть ее в сало. Продукт должен легко прокалываться, тогда оно свежее, мягкое и вкусное. Если идет трудно - сало плохое. Я его различаю на запах. Когда пахнет, как курица-гриль - значит некачественное ", - говорит мужчина.

Михаил Киденько умеет делать 10-15 видов сала по старинному рецепту в бодне - дубовой бочке.

Автор: Фото предоставлено Михаилом Киденько Семья Михаила Киденько давно готовит мясные изделия

"Главный секрет вкусного сала - это кормить свинью натуральными продуктами, без примесей. Если давать животному есть кукурузу, пшеницу, тогда сало будет мягкое. Также нужно, чтобы свинья была до года времени. Если младшая, то уже не то ", - рассказывает.

Украинцев предупредили о повышении цен на свинину, говядину и сало минимум на 10%. Цены поднимутся на все продукты только из свинины и говядины. Изменения не затронули птицеводства. Там ставка налога на добавленную стоимость не менялась.