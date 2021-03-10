Как выбрать качественное домашнее сало - ответ специалиста

Сало в Украине, как и свинина, становятся дороже вместе с другими продуктами.
Фермеры продают продукцию за бесценок, а в магазинах ее цена почти втрое больше.
Для Михаила Киденько с Волыни приготовления сала - обычное семейное дело жизни. Мужчина имеет собственные магазины, но свиней держит всего 6. Большое хозяйство теперь не выгодно, сало делает в большинстве для себя.
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"В Киеве его продают от 200 до 250 гривен. За пределами столицы можно купить по 150-200 гривен за килограмм. Покупая, надо обращать внимание на кожуру сала. Свинью курят после того, как закололи, поэтому и кожура должна быть подкопченная на вид и с запахом дыма. Следует взять с собой спичку и засунуть ее в сало. Продукт должен легко прокалываться, тогда оно свежее, мягкое и вкусное. Если идет трудно - сало плохое. Я его различаю на запах. Когда пахнет, как курица-гриль - значит некачественное ", - говорит мужчина.
Михаил Киденько умеет делать 10-15 видов сала по старинному рецепту в бодне - дубовой бочке.
Украинцев предупредили о повышении цен на свинину, говядину и сало минимум на 10%. Цены поднимутся на все продукты только из свинины и говядины. Изменения не затронули птицеводства. Там ставка налога на добавленную стоимость не менялась.
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