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Как выбрать хорошую елку: советы Супрун

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Как выбрать хорошую елку: советы Супрун
Использованы елки стоит сдавать на переработку. Фото: rogatynlis.if.ua

С приближением новогодних праздников украинцы задумываются над тем, какую елку лучше выбрать. Не все деревья, которые продаются на рынках, имеют легальное происхождение. В то же время, не все искусственные елки безопасны.

О том, какую елку выбрать и как за ней ухаживать рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Какая елка лучше для окружающей среды

Множество людей выбирают искусственные елки, как менее вредные для окружающей среды. Это хороший выбор только в том случае, если это качественная елка и пользоваться ею будете не менее 10 лет, а после сдадите на переработку,

Настоящая елка должна иметь значительно ниже углеродный след, чем искусственное дерево, особенно если она утилизируется правильно. Например, естественная двухметровая елка без корней после сжигания образует углеродный след примерно 16 кг CO2. Такое же дерево, которое имеет корни и должным образом утилизируется после его использования, имеет углеродный след примерно 3,5 кг CO2, в 4,5 раза меньше. Зато, двухметровая елка, изготовленная из пластика, имеет углеродный след примерно 40 кг СО2, в 10 раз больше, чем настоящее дерево.

После использования не выбрасывайте елку на помойку. Лучше всего их сдать в пункты переработки, ведь стружку с деревьев можно использовать для сжигания в твердотопливных котлах, как утеплители или удобрение для городских насаждений. В прошлом году использованные елки волонтеры отвозили на корм зверям в зоопарк.

Еще один вариант, о котором можно подумать - живая елка в горшке. Ее можно высадить на улице или даже выращивать дома.

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Как выбрать живую елку

Чтобы не способствовать вырубке лесов, важно не покупать елку на черном рынке. Все легальные маркируют этикетками или специальными бирками-стяжками, на которых указан индивидуальный номер и штрих-код дерева. Их заносят в Систему электронного учета древесины и невозможно повторно переклеить, поэтому обратите внимание - бирка на дереве или в кармане продавца. Проверить происхождение елки можно введя код сайте OPEN.UKRFOREST.COM или с помощью приложения yalynka.info.

Внимательно выбирайте сорт дерева. Легче всего ухаживать за обычной елкой, пихтой и елью "Коникой".

Чтобы дерево прижилось после высадки в почву, у него должна быть нормальная корневая система. А это возможно только при выращивании его сначала в замкнутой емкости, ведь у таких растений компактно формируются корни. Если они толстые и обрезанные, скорее всего, что дерево росло в почве, а для высадки в горшок его корни обрезали. Обычно такие елки не приживаются.

Создавайте правильные условия для дерева. Не оставляйте его вблизи нагревательных приборов, поливайте и опрыскивайте водой, минимум дважды в неделю. Или же поставьте возле елки увлажнитель воздуха или резервуар с водой. После праздников дерево можно вынести на балкон, а весной уже высадить в грунт.

Замена живой елки на искусственную - очевидный способ сохранить природу и окружающую среду. Однако благодаря использованию искусственных украшений можно получить гораздо более необычные новогодние елки. Покупать каждый год новые елочные украшения вредит не только кошельку, но и окружающей среде.

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