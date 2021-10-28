Как вакцинироваться, если вы купили сертификат

Фальшивые сертификаты не спасают жизнь. Фото: Pexels

В Минздраве объяснили, что делать, если вы купили поддельный сертификат, но решили вакцинироваться.

Наказания предусмотрены и для продавцов, и для покупателей поддельных сертификатов, сказал главный санврач Игорь Кузин на телеканале "Україна 24".

Но если у человека есть поддельный сертификат, нужно обратиться в пункт вакцинации и получить настоящую вакцину.

"Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно, будет вызвана Национальная полиция, соберутся доказательства, но человек получит защиту, а это самое ценное", - заявил Кузин.

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Он добавил, что поддельный сертификат о вакцинации не спасет жизнь.

21-летний житель Запорожья создал фейковое приложение "Дія", в котором можно было создать фальшивые цифровые документы - от паспорта до Covid-сертификата. Копия не имела ничего общего с официальным приложением, ведь у разработчика не было доступа ни к одному из госреестров.