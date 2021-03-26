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пятница, 26 марта 2021 15:01

Как устраивают похороны богачи

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Как устраивают похороны богачи
Традиция плакальщиц у цыган. Фото: pixabay.com

Родственники усопших богачей обычно приглашают на прощание 100-300 человек. Плакальщиц никогда не заказывали.

На похоронах гостей обслуживает большое количество организаторов и персонала, рассказал Gazeta.ua владелец столичной Первой городской студии траурных церемоний Евгений Минченко.

"Родственники богатых или известных людей требуют от ритуальных бюро высокого сервиса. Выбирают лучшие товары и ценят специалистов, способных выполнить их пожелания. Иногда просят встретиться вне офиса и оградить их от всех проблем и процессов", - сказал Евгений.

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Традиция нанимать плакальщиц сейчас в Украине отсутствует.

"Однако у цыган есть традиция на этот счет. Когда тело выносят из дома, то все женщины начинают кричать, рвать на себе волосы, бросаться в ноги тем, кто несет гроб, плачут. Когда гроб ставят - все останавливается", - добавил Минченко.

Большое интервью с Евгением Минченко уже доступно на Gazeta.ua. Узнаете специфику работы ритуальных служб.

В поселке Теплик Винницкой области разразился скандал из-за похорон 48-летней женщины. Местная пасечница Светлана Ратушняк умерла в реанимации районной больницы. 2 тесты показали отсутствие в ней коронавируса, но врачи все равно записали в причине смерти Covid-19 и потребовали похоронить в закрытом гробу.

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