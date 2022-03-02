Как успокоить ребенка во время войны: советы психологов

В Украине седьмой день идет война с Россией. Оккупанты наносят авиаудары по жилым кварталам, поэтому мирные жители вынуждены скрываться в укрытиях и подвалах. Иногда им приходится находиться там всю ночь, а то и даже днем.

Как успокоить ребенка во время войны и как его развлечь в укрытии рассказал Образовательный омбудсмен.

Как дети всех возрастов реагируют на стресс

Дети 0-3 лет: чувствуют раздражительность, плачут, могут быть надоедливыми или агрессивными. Боятся непонятных звуков, криков, резких движений и нуждаются в физической близости родителей. Прежде всего, нужно обеспечить присутствие родителей и их тактильный контакт.

Дети 4-6 лет: часто чувствуют беспомощность и бессилие, страх разлуки, в играх могут отражать аспекты ситуации. Углубляться в себя и не общаться с другими. Они нуждаются прежде всего в безопасности, поэтому родителям нужно успокоить ребенка, что они в безопасности.

Дети 7-10 лет: могут чувствовать вину, несостоятельность, злобу, фантазии, в которых ребенок видит себя "спасателем", "зацикленностью" на подробностях происшествия. Ребенок боится смерти, потери привычного образа жизни. Хорошо понимает угрозу, может испытывать страх и думает о будущем. Родителям следует обсуждать с ребенком события и переживания, обеспечить ему безопасность и привычный образ жизни.

Дети 11-13 лет: испытывают раздражительность, ужас, депрессию. Могут вести себя агрессивно и не принимать правила. Боятся умереть, потерять близких, привычный образ жизни. В этом возрасте они понимают, что происходит, прогнозируют будущее, но минимальный опыт вызывает тревожность. Родителям можно открыто говорить о тревогах, страхах и помогать детям воспроизводить социальные связи.

Автор: inkorr.com Мальчик в зоне боевых действий русско-украинской войны.

Как взрослым успокоить ребенка

Надо обязательно поговорить с ребенком о происходящей ситуации, советует психологиня Екатерина Гольцберг на своей странице в сети Facebook. Во время разговора взрослый должен быть спокойным.

Если вы общаетесь с подростком – также важно обучать его, где искать проверенную информацию. Ибо под влиянием стресса им, обычно хорошо находящим все необходимое в Интернете, сейчас сложно отыскать проверенную информацию обо всем, что происходит и понять ситуацию. Это происходит, потому что эмоции отключают неокортекс – ту часть мозга, которая "отвечает" за логику.

Подростки проявляют опасное поведение, возможны попытки самоубийства.

Подростки проявляют опасное поведение, возможные попытки самоубийства, реакции, напоминающие реакции взрослых. Боятся потерять себя, свое место, жизнь, близких. Могут радикально воспринимать ситуацию. В этом возрасте важно не поощрять подростка брать на себя роль взрослого. Нужно делиться опытом, разговаривать, помогать снизить эмоциональное напряжение.

Практически у всех детей сейчас наблюдается определенный регресс – дети капризничают, не выполняют договоренности, теряют некоторые навыки. В такой ситуации это нормально. Родители не должны пугаться такого поведения детей. Взрослые должны обеспечить "задачу выживания" – успокоить ребенка. Над возобновлением можно будет работать после нормализации ситуации.

Проявите надежность

Следует сказать ребенку, что вы сделаете все, чтобы оградить себя и его от опасности. Что наши военные на страже и сражаются с врагом. Младших детей следует обнять, чтобы поддержать чувство безопасности. Подростки же, напротив, могут воспринимать объятия как слабость.

Обсудите правила "Гражданской обороны"

Объясните, что сейчас очень важно слушаться старших – родителей, учителей, не спорить со взрослыми и следовать указаниям того, кто ответственный за безопасность.

Также договоритесь с ребенком, где он может встретиться с вами или родственниками, где прятаться, если потеряете мобильную связь.

Автор: zaxid.net Во время пребывания в укрытии следует детям читать сказки, играть в игры и успокаивающие физические упражнения.

Играйте, выполняйте с ребенком успокаивающие упражнения

Во время стресса игры детей могут быть немного "регрессивными". То есть старшие дети могут снова играть в игры для малышей. Утверждает детская психология Светлана Ройз. С детьми можно лепить из пластилина, сделать вокруг себя круг безопасности из нити, рвать на мелкие куски бумагу, выдохнуть облако. Также можно играть настольные игры, рисовать, играть в слова, игры в телефоне, в которых вовлечено пространственное восприятие.

Больший список игр в укрытии, которые советует психологиня, здесь.

Выполняйте упражнения при панической атаке

Подойдут следующие упражнения по выбору:

- положите руку на живот, примерно на 3 пальца ниже солнечного сплетения и постучите по этому месту

- потрите кончик носа

- надавите не сильно на глазные яблоки с двух сторон

- лягте на спину и сделайте движения ногами, как на велосипеде

- сконцентрируйтесь на дыхании – одну руку положите, как челнок и накройте ею губы, другую – положите на живот. Выдох – рука идет вниз к груди, вдох – поднимается ко рту

- смазывайте губы, полощите рот водой

- вытаскивайте как можно дальше языка – будто пытаясь коснуться грудной клетки

- посмотрите вправо, не поворачивая головы, – как можно дальше на 15-20 секунд, затем переведите взгляд прямо, затем посмотрите влево – как можно дальше, затем снова прямо

- разотрите тело

- разотрите точку между четвертым пальцем и мизинцем – там находится точка паники

- положите руки на ребра, почувствуйте, как они при дыхании расширяются, поднимаются

- разотрите руки, приложите к почкам.

Автор: zaxid.net Во время активных обстрелов детям приходится находиться в подвале в течение ночи.

Займите слуховое внимание ребенка

При звуке сирен у ребенка в нагрузке находится аудиальный канал восприятия, поэтому его нужно чем-то "занять". Можно петь хором, орать кричалки против русской армии, слушать в наушниках аудиосказки и музыку, играть на гитаре или другом привычном инструменте.

Отвлеките внимание ребенка

Обнимайте ребенка, шутите с ним.

Выполняйте вместе с ребенком рутинные дела.

Накормите его чем-нибудь вкусным, напоите теплыми чаями.

Включайте мультики, сериалы, читайте сказки, рассказывайте истории.

Небезразличные создали канал с аудиосказками, чтобы детям можно было включать в бомбоубежищах.

Поручите ребенку посильную для него задачу

Светлана Ройз советует возложить на ребенка ответственность, с которой он способен справиться. Например, поручите ребенку задание следить за игрушкой.

Следует также поручить ребенку определенную функцию или роль. Можно попросить, чтобы она придумала сказку о каком-нибудь персонаже, представила себя журналистом и провела репортаж с происшествия.

Автор: zaxid.net Дети спят в укрытии во время объявления воздушной опасности.

Позвольте ребенку высвобождать злобу и ненависть

Сейчас и для взрослых, и для детей высвобождать злобу, ругаться, кричать – это здоровая реакция, объясняет психология Виктория Горбунова. Поэтому следует позволять себе и детям, это делать. Можно это делать в игровой форме. Поиграйте в игру "Злой бобер", придумайте злое животное и ведите себя так, как может себя вести это животное. Затем превратиться в хорошее животное. Затем – на человека или кричать в "мешочек для криков" или стакан. Но после проявления злобы следует переключиться на что-то положительное: объятия, теплый чай, добрые слова друг другу.

Слезы и плач – тоже нормально в этой ситуации, поэтому позволяйте ребенку выплакаться. После высвобождения эмоций ребенку будет легче уснуть.

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Куда обратиться за психологической поддержкой

Национальная психологическая ассоциация с началом военных действий силами неравнодушных людей собрала психологический консультативный центр для граждан, переживающих панику, тревогу и постоянный стресс. Нужно заполнить анкету, чтобы получить помощь в центре.

Бот первой психологической помощи с советами поддержки для себя и поддержки других.

Также Министерство образования и науки Украины с психологами Ассоциации инновационного и цифрового образования запускает ежедневные онлайн встречи в 13.00 и 20.00 здесь.

Круглосуточная бесплатная платформа для психологических консультаций "Расскажи мне", созданную Институтом когнитивного моделирования, Минздравом. Заполните анкету на сайте, кратко описав свое состояние, чтобы получить помощь.

После 96 часов. стрессовых условий начинает накапливаться усталость нервной системы и областей мозга, отвечающих за реакции. Может ощущаться легкий ступор и торможение мышления. В условиях постоянной тревоги и опасности для жизни важно быть в состояние принимать решения и мыслить критически. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подготовил несколько советов, чтобы справиться со стрессом.