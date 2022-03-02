Как успокоить ребенка во время войны: советы психологов

 
Ексклюзивы
1/5
"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо
"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо
Просмотров: 387
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Просмотров: 2052
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Просмотров: 2493
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
Просмотров: 7069
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1296
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 13221
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 13186
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3393
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17712
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105619
Фото
Все фото
4
4
3
7
7
Война в Украине: как справиться со стрессом и чувством вины
Война в Украине: как справиться со стрессом и чувством вины
Геноцид: оккупанты сбросили бомбы на гражданских в Житомире
Геноцид: оккупанты сбросили бомбы на гражданских в Житомире
Авиация разбомбила колонну российских войск, а тероборона гоняла по полям
Авиация разбомбила колонну российских войск, а тероборона гоняла по полям
В Житомире сотни людей швыряли &quot;коктейль Молотова&quot; в &quot;российские танки&quot;
В Житомире сотни людей швыряли "коктейль Молотова" в "российские танки"
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
Видео
Все видео
Украинцы – символ несокрушимости - Зеленский обратился к нации
Украинцы – символ несокрушимости - Зеленский обратился к нации
Оккупанты заняли Тростянец. Прикрываются гражданскими
Оккупанты заняли Тростянец. Прикрываются гражданскими
"Нам сказали, что Зеленский подписал указ о капитуляции" – российский оккупант сдался ВСУ
"Нам сказали, что Зеленский подписал указ о капитуляции" – российский оккупант сдался ВСУ
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
Плененный под Житомиром "вагнеровец" теперь считает Путина х*йлом
Плененный под Житомиром "вагнеровец" теперь считает Путина х*йлом
Интервью
1/5
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 1035
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6183
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16722
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10440
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6453
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
02 марта 2022
Просмотров: 54
Жодних компромісів
– Ти знову розповідаєш казки про цю ляльку? Така спекуляція кольором шкіри – це вже расизм, – каже сестра 17-річна Софія. Коли ...
среда, 02 марта 2022 13:07

Как успокоить ребенка во время войны: советы психологов

  Комментировать

В Украине седьмой день идет война с Россией. Оккупанты наносят авиаудары по жилым кварталам, поэтому мирные жители вынуждены скрываться в укрытиях и подвалах. Иногда им приходится находиться там всю ночь, а то и даже днем.

Как успокоить ребенка во время войны и как его развлечь в укрытии рассказал Образовательный омбудсмен.

Как дети всех возрастов реагируют на стресс

Дети 0-3 лет: чувствуют раздражительность, плачут, могут быть надоедливыми или агрессивными. Боятся непонятных звуков, криков, резких движений и нуждаются в физической близости родителей. Прежде всего, нужно обеспечить присутствие родителей и их тактильный контакт.

Дети 4-6 лет: часто чувствуют беспомощность и бессилие, страх разлуки, в играх могут отражать аспекты ситуации. Углубляться в себя и не общаться с другими. Они нуждаются прежде всего в безопасности, поэтому родителям нужно успокоить ребенка, что они в безопасности.

Дети 7-10 лет: могут чувствовать вину, несостоятельность, злобу, фантазии, в которых ребенок видит себя "спасателем", "зацикленностью" на подробностях происшествия. Ребенок боится смерти, потери привычного образа жизни. Хорошо понимает угрозу, может испытывать страх и думает о будущем. Родителям следует обсуждать с ребенком события и переживания, обеспечить ему безопасность и привычный образ жизни.

Дети 11-13 лет: испытывают раздражительность, ужас, депрессию. Могут вести себя агрессивно и не принимать правила. Боятся умереть, потерять близких, привычный образ жизни. В этом возрасте они понимают, что происходит, прогнозируют будущее, но минимальный опыт вызывает тревожность. Родителям можно открыто говорить о тревогах, страхах и помогать детям воспроизводить социальные связи.

Автор: inkorr.com
  Мальчик в зоне боевых действий русско-украинской войны.
Мальчик в зоне боевых действий русско-украинской войны.

Как взрослым успокоить ребенка

Надо обязательно поговорить с ребенком о происходящей ситуации, советует психологиня Екатерина Гольцберг на своей странице в сети Facebook. Во время разговора взрослый должен быть спокойным.

Если вы общаетесь с подростком – также важно обучать его, где искать проверенную информацию. Ибо под влиянием стресса им, обычно хорошо находящим все необходимое в Интернете, сейчас сложно отыскать проверенную информацию обо всем, что происходит и понять ситуацию. Это происходит, потому что эмоции отключают неокортекс – ту часть мозга, которая "отвечает" за логику.

Подростки проявляют опасное поведение, возможны попытки самоубийства.

Подростки проявляют опасное поведение, возможные попытки самоубийства, реакции, напоминающие реакции взрослых. Боятся потерять себя, свое место, жизнь, близких. Могут радикально воспринимать ситуацию. В этом возрасте важно не поощрять подростка брать на себя роль взрослого. Нужно делиться опытом, разговаривать, помогать снизить эмоциональное напряжение.

Практически у всех детей сейчас наблюдается определенный регресс – дети капризничают, не выполняют договоренности, теряют некоторые навыки. В такой ситуации это нормально. Родители не должны пугаться такого поведения детей. Взрослые должны обеспечить "задачу выживания" – успокоить ребенка. Над возобновлением можно будет работать после нормализации ситуации.

Проявите надежность

Следует сказать ребенку, что вы сделаете все, чтобы оградить себя и его от опасности. Что наши военные на страже и сражаются с врагом. Младших детей следует обнять, чтобы поддержать чувство безопасности. Подростки же, напротив, могут воспринимать объятия как слабость.

Обсудите правила "Гражданской обороны"

Объясните, что сейчас очень важно слушаться старших – родителей, учителей, не спорить со взрослыми и следовать указаниям того, кто ответственный за безопасность.

Также договоритесь с ребенком, где он может встретиться с вами или родственниками, где прятаться, если потеряете мобильную связь.

Автор: zaxid.net
  Во время пребывания в укрытии следует детям читать сказки, играть в игры и успокаивающие физические упражнения.
Во время пребывания в укрытии следует детям читать сказки, играть в игры и успокаивающие физические упражнения.

Играйте, выполняйте с ребенком успокаивающие упражнения

Во время стресса игры детей могут быть немного "регрессивными". То есть старшие дети могут снова играть в игры для малышей. Утверждает детская психология Светлана Ройз. С детьми можно лепить из пластилина, сделать вокруг себя круг безопасности из нити, рвать на мелкие куски бумагу, выдохнуть облако. Также можно играть настольные игры, рисовать, играть в слова, игры в телефоне, в которых вовлечено пространственное восприятие.

Больший список игр в укрытии, которые советует психологиня, здесь.

Выполняйте упражнения при панической атаке

Подойдут следующие упражнения по выбору:

- положите руку на живот, примерно на 3 пальца ниже солнечного сплетения и постучите по этому месту
- потрите кончик носа
- надавите не сильно на глазные яблоки с двух сторон

- лягте на спину и сделайте движения ногами, как на велосипеде
- сконцентрируйтесь на дыхании – одну руку положите, как челнок и накройте ею губы, другую – положите на живот. Выдох – рука идет вниз к груди, вдох – поднимается ко рту
- смазывайте губы, полощите рот водой
- вытаскивайте как можно дальше языка – будто пытаясь коснуться грудной клетки
- посмотрите вправо, не поворачивая головы, – как можно дальше на 15-20 секунд, затем переведите взгляд прямо, затем посмотрите влево – как можно дальше, затем снова прямо
- разотрите тело
- разотрите точку между четвертым пальцем и мизинцем – там находится точка паники
- положите руки на ребра, почувствуйте, как они при дыхании расширяются, поднимаются
- разотрите руки, приложите к почкам.

Автор: zaxid.net
  Во время активных обстрелов детям приходится находиться в подвале в течение ночи.
Во время активных обстрелов детям приходится находиться в подвале в течение ночи.

Займите слуховое внимание ребенка

При звуке сирен у ребенка в нагрузке находится аудиальный канал восприятия, поэтому его нужно чем-то "занять". Можно петь хором, орать кричалки против русской армии, слушать в наушниках аудиосказки и музыку, играть на гитаре или другом привычном инструменте.

Отвлеките внимание ребенка
Обнимайте ребенка, шутите с ним.
Выполняйте вместе с ребенком рутинные дела.

Накормите его чем-нибудь вкусным, напоите теплыми чаями.
Включайте мультики, сериалы, читайте сказки, рассказывайте истории.

Небезразличные создали канал с аудиосказками, чтобы детям можно было включать в бомбоубежищах.

Поручите ребенку посильную для него задачу

Светлана Ройз советует возложить на ребенка ответственность, с которой он способен справиться. Например, поручите ребенку задание следить за игрушкой.

Следует также поручить ребенку определенную функцию или роль. Можно попросить, чтобы она придумала сказку о каком-нибудь персонаже, представила себя журналистом и провела репортаж с происшествия.

Автор: zaxid.net
  Дети спят в укрытии во время объявления воздушной опасности.
Дети спят в укрытии во время объявления воздушной опасности.

Позвольте ребенку высвобождать злобу и ненависть

Сейчас и для взрослых, и для детей высвобождать злобу, ругаться, кричать – это здоровая реакция, объясняет психология Виктория Горбунова. Поэтому следует позволять себе и детям, это делать. Можно это делать в игровой форме. Поиграйте в игру "Злой бобер", придумайте злое животное и ведите себя так, как может себя вести это животное. Затем превратиться в хорошее животное. Затем – на человека или кричать в "мешочек для криков" или стакан. Но после проявления злобы следует переключиться на что-то положительное: объятия, теплый чай, добрые слова друг другу.

Слезы и плач – тоже нормально в этой ситуации, поэтому позволяйте ребенку выплакаться. После высвобождения эмоций ребенку будет легче уснуть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УЕФА выделяет €1 млн на помощь украинским детям

Куда обратиться за психологической поддержкой

Национальная психологическая ассоциация с началом военных действий силами неравнодушных людей собрала психологический консультативный центр для граждан, переживающих панику, тревогу и постоянный стресс. Нужно заполнить анкету, чтобы получить помощь в центре.

Бот первой психологической помощи с советами поддержки для себя и поддержки других.

Также Министерство образования и науки Украины с психологами Ассоциации инновационного и цифрового образования запускает ежедневные онлайн встречи в 13.00 и 20.00 здесь.

Круглосуточная бесплатная платформа для психологических консультаций "Расскажи мне", созданную Институтом когнитивного моделирования, Минздравом. Заполните анкету на сайте, кратко описав свое состояние, чтобы получить помощь.

После 96 часов. стрессовых условий начинает накапливаться усталость нервной системы и областей мозга, отвечающих за реакции. Может ощущаться легкий ступор и торможение мышления. В условиях постоянной тревоги и опасности для жизни важно быть в состояние принимать решения и мыслить критически. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подготовил несколько советов, чтобы справиться со стрессом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как успокоить ребенка во время войны: советы психологов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
 1 Просмотров: 69844
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
 3 Просмотров: 53393
В Житомире сотни людей швыряли &quot;коктейль Молотова&quot; в &quot;российские танки&quot;
В Житомире сотни людей швыряли "коктейль Молотова" в "российские танки"
7
 Просмотров: 40423
Подсчитали потери врага
Подсчитали потери врага Просмотров: 36241
Оккупанты расстреляли мирных жителей, пытавшихся остановить колонну бронетехники
Оккупанты расстреляли мирных жителей, пытавшихся остановить колонну бронетехники
 Просмотров: 32255
Общество
"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо
"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо
 Просмотров: 450
Херсон на грани гуманитарной катастрофы – неизвестные хлебом выманивают людей на улицы
Херсон на грани гуманитарной катастрофы – неизвестные хлебом выманивают людей на улицы Просмотров: 1458
Стала известна дата второго раунда переговоров Украины с РФ
Стала известна дата второго раунда переговоров Украины с РФ Просмотров: 2070
Львов обязал переселенцев в течение суток встать на военный учет
Львов обязал переселенцев в течение суток встать на военный учет Просмотров: 693
88% украинцев верят в победу, 98% – поддерживают ВСУ
88% украинцев верят в победу, 98% – поддерживают ВСУ Просмотров: 1134
Больше всего комментируют
6
Россия хочет объявить Януковича "президентом". Он уже в Минске – СМИ
5
Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам
3
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
2
Россия должна убратся и из Донбасса, и из Крыма - позиция Украины на переговорах
2
"Русский корабель, иди нах*й": Великобритания закрыла порты для россиян
Голосов: 59246
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть