Как стать YouTube-блогером: 7 советов подросткам

Блогерство - это интересно, модно и прибыльно. Если у тебя подвешен язык, а друзья заслушиваются рассказами о любимых занятиях – пора становиться блоггером на YouTube.

7 советов подростку, как стать YouTube-блоггером

Совет 1

Решите, о чем будете рассказывать (и показывать) подписчикам и тем, кто попал на канал случайно. Это должно быть то, в чем вы лучше всего ориентируетесь. Например, тематика бьюти, авто, спорта, компьютерных игр и др. Причем контент должен быть интересен не только вам, но и, конечно, зрителю. Удивляйте его нестандартными подходами и новинками. Подумайте над тем, что заинтересовало бы вас.

Совет 2

YouTube - это интерактивная платформа, поэтому количество подписчиков увеличивается с каждым лайком и комментарием. Постоянно общайтесь с аудиторией, создавайте опросы, мотивируйте ставить "лайки" и подписываться, разыгрывайте призы, устраивайте конкурсы. Из комментариев вы узнаете, как делать канал интереснее. И не бойтесь негативной критики - воспринимайте ее с улыбкой.

Совет 3

Придумайте оригинальное название, описание и оформление для канала.

Совет 4

Запишитесь в летний блогерский лагерь для подростков (13-17 лет) от AIR Академии, где сможете больше узнать о YouTube и освоить профессию блогера в теории и на практике. Для обучения используется профессиональное оборудование Apple, Canon и пр. Вы не только хорошо отдохнете, но и разовьете креативность, профессиональные навыки и умение правильно себя подать. В программу обучения входят все этапы: создание ролика, подбор обложки, навыки работы со звуком и светом, проработка сценария, обработка и оптимизация видео и многое другое. Даты заезда: с 19 по 25 августа 2018 года.

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7 советов подростку, как стать YouTube-блоггером

Совет 5

Будьте неповторимы, проявите индивидуальность в видеороликах. Подчеркните внешность, создайте приветствие и музыкальное сопровождение для своих видео (с учетом соблюдения авторских прав). Платформа YouTube предлагает музыку для роликов в разных стилях. Однако лучше, если вы придумаете уникальную мелодию.

Совет 6

Позаботьтесь о том, чтобы выглядеть в глазах зрителей профессионалом. Планируйте повествование, а также подберите качественную видеокамеру, микрофон и программу для монтажа. Качество видео - это бонус для привлечения новых подписчиков.

Совет 7

Если вы хотите достичь успеха, загружайте видео регулярно, один-два раза в неделю в определенные дни недели. Учтите, чтобы снимать и выкладывать ролики постоянно, нужно время и желание.

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