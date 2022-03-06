Как сопротивляться врагу и стать незаметным мстителем: правила для украинцев от военной элиты ВСУ

Силы специальных операций ВС Украины, которые считаются военной элитой государства, опубликовали правила сопротивления украинцам. Фото: facebook.com/usofcom

Сейчас каждый украинец может сопротивляться российским агрессорам и внести вклад в победу.

Силы специальных операций ВС Украины, которые считают военной элитой государства, опубликовали правила сопротивления для украинцев в Facebook.

"Ты станешь незаметным мстителем, которого будут бояться оккупанты. Вместе мы превратим жизнь агрессора в ад", - говорится в сообщении.

В частности, эксперты поделились, как противиться агрессорам без вооруженной борьбы и давить на российского врага психологически.

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Правила сопротивления для украинцев от ССО ВСУ:

1. Как сопротивляться оккупантам без вооруженной борьбы – советы по ссылке;

2. Как не оставлять следы при переписке и просмотре сайтов – инструкции здесь;

3. Как собирать и передавать информацию о враге – правила по ссылке;

4. Как действовать при ранении, травмах и как оказывать первую помощь – советы здесь;

5. Как психологически давить на оккупационных солдат и офицеров – инструкции по ссылке.

Вооруженными силами и подразделениями сил безопасности и обороны Украины одиннадцатые сутки ведутся ожесточенные бои по удержанию определенных рубежей. Враг несет потери и предпринимает постоянные попытки по уклонению от прямого огневого контакта с украинскими войсками.