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воскресенье, 24 октября 2021 06:30

Как сохранить женскую красоту - народные приметы 24 октября

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Как сохранить женскую красоту - народные приметы 24 октября
Разбить посуду 24 октября - плохой знак. Фото: pixabay.com

Православные верующие 24 октября отмечают день святого апостола Филиппа. Он проповедовал христианство и исцелял больных и немощных людей.

Люди считали, что в этот день становится холоднее, а на дорогах появляется развратница - грязь и гололед. Она мешала работе крестьян. Однако они все равно занимались своими делами.

"Филипп к печи прилип, а дороги дождем размыло", - говорили в народе. Предки сегодня везли на мельницу зерно, чтобы намолоть крупу и муку.

Женщины занимались домашними блюдами и выпекали вкусности. Готовили пироги с ягодами или грибами.

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Если сегодня полнолуние, то люди не начинали новую работу, а пытались завершить старую. Веровали, что женщины должны спать подальше от лунных лучей, чтобы сохранить красоту.

Народные приметы:

- Домашняя птица прячет голову под крыло - к холоду.

- Ясный месяц - будет мороз.

- Ветер подул с северной стороны - жди холодной погоды.

- Туман спускается - к оттепели.

День Ангела сегодня празднуют Анатолий и Александр. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.

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