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пятница, 05 ноября 2021 11:37

Как ребенку получить прививку от коронавируса: инструкция

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Как ребенку получить прививку от коронавируса: инструкция
Обязательно следует проконсультироваться с семейным врачом или педиатром. Фото: pixabay.com

В Украине можно вакцинировать детей в возрасте 12-17 лет. Для этого нужно иметь форму 063/0 со всеми занесенными плановыми прививками ребенка.

Получить форму можно у семейного врача или педиатра, а записаться на сайте Helsi.me.

"Саму прививку можно получить как в медицинских учреждениях, так и в центрах массовой вакцинации. Вакцинируют исключительно препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech", - говорится в сообщении.

Вакцинацию проводят только здоровому ребенку в подходящих условиях кабинета медицинского учреждения квалифицированным персоналом и после осмотра в присутствии родителей или представителей.

Относительно детской прививки обязательно следует проконсультироваться с семейным врачом или педиатром.

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В реанимационных отделениях украинских больниц нет больных коронавирусом, которые вакцинированы от недуга. Среди пациентов Covid-госпиталей невакцинированных - 93%. Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни. Благодаря Covid-вакцинации каждый час спасают 10 жизней, а каждые 6 мин. - одну человеческую жизнь.

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