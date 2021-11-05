Covid-вакцинация каждые 6 мин. спасает человеческую жизнь

В Украине 93% госпитализированных с коронавирусом не вакцинированы. Фото: pixabay.com

Благодаря Covid-вакцинации каждый час спасают 10 жизней, а каждые 6 мин. - одну человеческую жизнь.

В Украине 93% госпитализированных с коронавирусом не вакцинированы, заявил 5 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Ключевой особенностью этой волны является то, что почти все тяжелые случаи, требующие реанимационных мероприятий, также не вакцинированы. Только вакцинация защищает и спасает жизни", - сказал он.

Сегодня как никогда необходимо ответственное отношение украинцев к карантинным ограничениям и необходимости сделать прививку.

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Более 11 млн украинцев получили одну дозу вакцины. До конца недели Украина получит 2,93 млн доз вакцины от коронавирус Moderna. Партия поможет удовлетворить спрос на вакцину, который растет.