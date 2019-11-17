Как провести День студента - 5 способов

Сегодня в Украине отмечают День студента. Праздник, когда можно забыть о учебных заботах и отдохнуть или вспомнить университецькие года.

Gazeta.ua подготовила подборку мест, куда пойти студентам, чтобы событие запомнилось надолго.

Поход в кино с друзьями

Автор: zagranitsa.com Сходите с одногруппниками в кино

Весело провести время можно за просмотром любимой киноленты в компании студенческих друзей. Поп-корн, удобные кресла, 3D-очки и нашумевшая кинопремьера сделают празднование веселым и интересным. Кроме того, 17 ноября кинотеатры предлагают большой выбор фильмов, например "Ангелы Чарли", "Джокер", "Аутсайдеры", "Семейка Аддамсов", "Колдунья. Повелительница тьмы", "Терминатор Фатум", "Доктор Сон".

Вечеринка в общежитии

Автор: pkupon.ua Устройте студенческую вечеринку в общежитии

Не менее веселой может быть студенческая вечеринка в общежитии. Соберите любимую компанию, закажите ароматную пиццу, напитки и включите зажигательную музыку. Однако не забудьте предупредить вахтера, чтобы в разгар празднования не возникло проблем. А если вам станет скучно, посетите празднования в чужому общежитии. Возможно так найдете новых друзей для празднования в следующем году.

Квест-комнаты и боулинг

Автор: donnews.ru Пройдите с друзьями интересный квест

Квест-комната является хорошей идеей для увлекательного, экстремального и интеллектуального отдыха в компании. Часто такие комнаты обустраивают по мотивам известных фильмов, историй, сказок. Перед вами будет стоять единственная цель - выбраться наружу, выполнив ряд заданий. Для участия в квесте нужно от 2 до 6 участников. Игра, как правило, длится 60 мин.

Если такие развлечения вам не по вкусу или же имеете большую компанию, устройте командные соревнования в боулинге. Для большего задора подготовьте призы для победителей, а для тех, кто проигрывает - наказание.

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Поход в ночной клуб

Автор: expres.online Проведите вечер Дня студента в ночном клубе

Пожалуй одним из самых популярных способов празднования Дня студента является поход в ночной клуб. В этот день подобные заведения каждого города предлагают множество тематических шоу-программ. Клубная атмосфера, напитки, зажигательные танцы и выступления звезд и однозначно сделают студенческий праздник незабываемым.

Поездка в другой город или страну

Автор: businessvisit.com.ua Спланируйте путешествие на выходные

На празднование Дня студента приходится несколько выходных, а это хорошая возможность поехать в другой город или страну. Соберитесь дружной компанией, купите билеты на ближайший рейс и отправляйтесь на встречу приключениям. Уже на месте можно устроить вечеринку или просто прогуляться интересными и красивыми местами.

Студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись обнаженными для благотворительного календаря на 2020 год. В фотопроекте приняли участие почти 100 студентов. Кроме студентов на фото были коровы, северные олени, лошади, куры и кошки.