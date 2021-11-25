Как проходит спецоперация в Чернобыльской зоне - фото

Фото: МВС

В Министерстве внутренних дел рассказали об операции "Полесье" на границах с Беларусью.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин и заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян проинспектировали ход укрепления северной границы в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщает МВД.

"Мы контролируем основные пути, ведущие к границе. Также будет осуществляться проверка автобусных станций и вокзалов и будем проводить предупредительные мероприятия в приграничных населенных пунктах. Никаких искусственных влияний "братских" государств на Украину не разрешим", - указал Енин.

Сейчас на границу прибывает усиление из 8,5 тыс. военнослужащих. Подразделения МВД занимаются патрулированием и мониторингом с помощью техники.

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Сегодня начались тактические учения. Отрабатывают все сценарии возможной эскалации миграционного кризиса.

Украина начала усиливать границу с Беларусью. Там началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Государственная погранслужба Украины проводит ее совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.