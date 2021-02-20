Как прогнать печаль и депрессию – медицинский гороскоп на 21 февраля

Дайте себе возможность расслабиться. Удачное время для отпуска и отдыха на даче. Фото: pixabay.com

21 февраля соблюдайте правила безопасности у костров и с острыми предметами. Рискуете получить ожоги и порезы. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Запишитесь на прием к кардиологу, - говорит астрологиня. - Может беспокоить боль в груди и головокружение. Напряжение дома исчезает. Дайте себе возможность расслабиться. Удачное время для отпуска и отдыха на даче. Многим захочется избавиться от лишнего веса. Боритесь с целлюлитом с помощью массажей. Голодание противопоказаны. Новая прическа или маникюр помогут отогнать грусть и депрессию".

Овен

Не допускайте чрезмерного нервного возбуждения. Это нарушит ваш сон. Появятся синяки под глазами. Относитесь бережно к организму.

Телец

Самочувствие улучшается. Болезни будут отступать. Поддерживайте здоровый образ жизни. По возможности откажитесь от лекарств.

Близнецы

Смотрите под ноги. Есть опасность вывиха суставов. Будет прогрессировать сколиоз. Выбирайте удобное положение для спины.

Рак

Дайте своим мышцам возможность поработать. Занимайтесь физическим трудом. Начните регулярные занятия спортом или танцами.

Лев

Вы будете чувствовать себя хорошо. Болезни будут отступать. Можно заняться закаливанием тела.

Дева

Падает уровень гемоглобина в крови. Не лишайте себя полноценного питания. Больным анемией следует пройти очередной курс лечения.

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Весы

Посетите стоматолога. Поставленные в эти дни пломбы будут держаться долго. Не стоит только проводить процедуры под наркозом.

Скорпион

Будут беспокоить последствия простуды и гриппа. Активно боритесь с сухим кашлем. Стимулируйте выделение мокроты.

Стрелец

Откажитесь от блюд, которые раздражают слизистую желудка. Не провоцируйте появления язвенных процессов. Пейте настои целебных трав.

Козерог

Будет ощущаться онемение в конечностях. Начнут мерзнуть руки и ноги. Стимулируйте полноценный кровоток. Начинайте утро с контрастного душа.

Водолей

Уделите больше внимания водным процедурам. Много пейте чистой воды. Следите за своевременным выведением жидкости из организма.

Рыбы

Хорошее время для профилактики заболеваний органов зрения. Откажитесь от работы за компьютером. Отдых перед телевизором замените на прогулку.

21 февраля немало дел придется отложить из-за непредвиденных обстоятельств. Мириться, просить прощения и исправлять ошибки лучше утром.