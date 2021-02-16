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вторник, 16 февраля 2021 13:25

Как привести в порядок нервную систему - медицинский гороскоп на 16 февраля

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Как привести в порядок нервную систему - медицинский гороскоп на 16 февраля
Не терпите головной боли. В ближайшее время пройдите обследование у врача. Фото: pixabay.com

16 февраля не надо красить волосы. Цвет неприятно удивит, волосы станут тусклыми. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Отложите операции по удалению родинок или бородавок, - говорит астролог. - Напомнят о себе застарелые травмы головы. Не терпите головной боли. В ближайшее время пройдите обследование у врача. Задумаетесь над тем, как привести в порядок нервную систему. Она будет чувствительна к воздействию внешних раздражителей. Даже незначительные мелочи будут вызывать беспокойства. Попейте седативные препараты. Сходите на йогу или плавание. Перед сном съешьте ложечку меда или выпейте стакан молока".

Овен

Под вечер вы будете чувствовать себя истощенными. Больным радикулитом стоит позаботиться о себе. Займитесь профилактикой обострения этой болезни.

Телец

Четко спланируйте свой день. Это даст вам возможность меньше беспокоиться. Избегайте стрессов. Примите перед сном расслабляющую ванну. Ранее ложитесь спать.

Близнецы

Душная атмосфера будет плохо влиять на ваше самочувствие. Хорошо проветривайте рабочее помещение. Избегайте пассивного курения.

Рак

Склонны к полноте люди будут быстро набирать лишние килограммы. Голодать нельзя. Уменьшайте калорийность блюд.

Лев

Ослабляются физические силы. Учитывайте это при проведении тренировок. Не употребляйте тонизирующих препаратов. Наступил период отдыха.

Дева

После напряженного рабочего дня могут появиться отеки на ногах. Вечером стимулируйте отток крови из вен. Отдыхайте, подняв ноги на стул.

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Весы

Не доводите себя до истощения диетами и физическими упражнениями. Вам необходимо полноценное питание. Не провоцируйте развитию анемии.

Скорпион

Не занимайтесь самолечением. Новые препараты могут вызвать аллергические реакции. В случае ухудшения самочувствия посоветуйтесь с врачом.

Стрелец

Повышается сонливость. Сосредоточиться на кропотливой работе будет трудно. Чаще чередуйте работу с отдыхом.

Козерог

Меняется кислотность желудочного сока. Будет беспокоить изжога. Откорректируйте соответственно дневной рацион питания. Отдавайте предпочтение домашней кухне.

Водолей

Будьте осторожны. Не используйте поврежденных электроприборов. Берегитесь поражения электрическим током.

Рыбы

Повышается ломкость сосудов. Не начинайте нового курса инъекций. Операции на сосудах проводить нельзя. Трудно будет проходить послеоперационный период.

Что обещают звезды на 16 февраля? Свежий прогноз астролога никого не оставит равнодушным.

Автор: Gazeta.ua
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