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среда, 07 июля 2021 21:05

Как празднуют Ивана Купала во Львове
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В ходе праздника воспроизводили древние украинские обряды
Фото: Валерий Шмаков
В ходе праздника воспроизводили древние украинские обряды
В ходе праздника воспроизводили древние украинские обряды
В ходе праздника воспроизводили древние украинские обряды
В ходе праздника воспроизводили древние украинские обряды

Сегодня, 7 июля, во львовском парке Ореховый гай состоялась благотворительная акция "Пусть исполнится чудо на Ивана Купала". В ходе праздника воспроизводили древние украинские обряды.

Девушки плели венки и гадали на будущую любовь. Происходили игры и забавы, пения народных песен и выступления детских художественных коллективов. Также присутствующим показали уличный спектакль "Лесная песня" по произведению Леси Украинки.

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Кроме этого, во время мероприятия продавали украшения в стиле этно, книги и сладости. За деньги можно было пострелять из лука, нарисовать картину или собственноручно создать игрушку. Вырученные средства пойдут на лечение больной ДПЦ и нервно-паралитическим сколиозом 11-летней Дианы Цюх.

Праздник Ивана Купала имеет языческие корни. Отмечали как праздник любви воды и огня, бракосочетания Купала и Марены. Купала - это огонь, Солнце. А Марена - вода. Ее изображали в виде женской антропоморфной фигуры из соломы. Девушки водили хороводы в рубашках и у воды. Быть в рубашке с распущенными волосами разрешалось только в девичьей компании. Было стыдно так прыгать, задирать ноги. Нижнего белья тогда не было. Девушки пели, призывали судьбу.

Готовили на Ивана Купала вареники. Начиняли их вишнями, потому что они как раз уродили. И сыром, потому что не было поста. Пытались класть четное количество ягод, чтобы пару себе найти. Жарили пряженю - это такая яичница. Клали в нее четное количество яиц. Девушки наряжались в зелень, делали венки на голову, украшали себя цветами. Тогда как раз было пышнотравье. Они хотели, чтобы это все видели ребята. И парни приходили на гуляния.

Молодые мужчины раскладывали на праздновании костер. Пугали женщин, выскакивали из воды, из кустов. Спускали с горы огненное колесо. Оно символизировало Солнце. Во всем годовом цикле присутствует этот символ.

Далее происходили ухаживания, совместные танцы.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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