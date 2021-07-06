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Как правильно охлаждаться в жару

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Как правильно охлаждаться в жару
Минздрав дал советы, как правильно охлаждаться в жару. Фото: medfond.com

Из-за аномально высоких температур в Канаде умерли сотни людей.

Главной причиной смертей стал тепловой удар. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и дает советы, как во время жары правильно охлаждаться и при этом не заболеть или получить травму.

Так, хорошим решением, чтобы охладиться во время жаркого дня есть помещение с включенным кондиционером. Впрочем, сразу после улицы включать кондиционер на очень низкую температуру не стоит. Снижайте ее постепенно, потому что из-за переохлаждения можно простудиться.

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Также в Минздраве не рекомендуют сидеть напротив кондиционера - холодный поток воздуха в одну точку может вызвать воспаление мышц.

Во время жары нужно много пить. Больше, чем обычно, потому что в жаркие дни организм теряет больше жидкости. Правильное решение - пить воду. Напитки, содержащие кофеин, алкоголь или много сахара приводят к большим потерям воды. В то же время, очень холодная вода или смузи могут вызвать судороги желудка.

Также снизить температуру тела во время жары помогут прохладный душ или ванна. Такое купание должно быть комфортным, поэтому температуру воды нужно снижать постепенно.

В июле магнитные бури не ожидается, однако будут наблюдаться всплески геомагнитной активности. Как отмечается, магнитосфера будет возбужденным 4, а также 12 и 13 июля.

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Дата
06
июля

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