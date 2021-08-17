Как переселенец из Донбасса в 19 лет открыл кафе

Даниил Москот открыл бизнес в 19 лет. Фото предоставил Даниил Москот

22-летний Даниил Москот в 19 лет открыл собственное кафе в Бахмуте на Донбассе.

Именно в этот город переехал из оккупированной Горловки его университет.

Gazeta.ua он рассказал, что на их с девушкой предложение ректор отреагировал положительно.

"Поехал для этого зарабатывать деньги в Германию. Пока был там, девушка здесь заботилась об организационных моментах. Немного одолжили у родителей. Встретил за рубежом таких же амбициозных студентов, как и я. Был в восторге от немцев и того, как они ведут бизнес: все должно быть четко, экономно. Максимально использовали дешевую рабочую силу, все автоматизировано, заносится в компьютер. Рабочим платили только за результат. Выполнил норму - заработал хорошо. Но это зависело от многих факторов, например погода или технические моменты. За килограмм собранной клубники платили 80-90 евроцентов. В день получалось 100-120 евро ", - рассказывает.

Студенческое кафе заработало в октябре 2019 года. В карантин успели вернуть то, что вложили.

"Доход от кафе не был чем-то триумфальным, я подрабатывал где-то всегда и имел свои деньги. Одногрупники и друзья радовались за меня, никто не завидовал. Из-за карантина кафе теперь не работает. Хотели продать или сдать в аренду, но потом все снова закрылось . Институт работать не позволил. В городе не было работы. С девушкой переехали в Киев. Теперь работаю кальянщиком ".

Даниил Москот надеется осенью возобновить работу студенческого кафе и следить за ней дистанционно.

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"Хочу развиваться в Киеве. Имею несколько идей, но для них нужен капитал. Думаю сейчас над этим. Для меня успех - это гореть своим делом и просыпаться с мыслями о нем. Только с максимальной концентрацией на том чего хочешь, можно достичь вершин. В то же время стоит ставить приоритеты. Ведь в таких ситуациях не всегда хватает времени на семью. Мечтаю построить бизнес, на котором буду зарабатывать. Хочу получать от этого удовольствие и не чувствовать себя наемным работником ".

За пол года в Украине 12 тыс. физлиц-предпринимателей закрыли свой бизнес. Сейчас действует 1,93 млн ФЛП. Больше всего закрылось предприятий оптовой торговли. Их стало меньше на 3449 или 33% с января по июнь 2021 года. Хотя направление оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами не сократилось.