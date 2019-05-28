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среда, 29 мая 2019 01:35

Как ответить на оскорбление умно и язвительно

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Оскорбленный человек испытывает целую гамму негативных чувств: обиду, возмущение, злость, гнев, досаду, страх. Постарайтесь преодолеть первоначальный всплеск эмоций, не дайте им затуманить здравый смысл. Осознайте эти переживания, чтобы правильно отреагировать на выпады окружающих в вашу сторону.

Ощущайте внутреннюю уверенность в том, что сможете справиться с конфликтными обстоятельствами. Самоуважение поможет вам создать надежную защиту от грубости, хамства, скрытой агрессии. Когда вы находитесь в состоянии внутренней гармонии, уважаете и любите себя, окружающим будет намного труднее задеть вас обидными замечаниями.

Как нельзя реагировать на оскорбление

При общении с грубым человеком не опускайтесь до его уровня, и не отвечайте ответными оскорблениями. Иногда мы в порыве обиды не видим другого выхода, но потом чаще всего испытываем недовольство собой оттого, что не смогли найти корректный ответ.

Еще худший результат дает применение физической силы, поскольку в данном случае может дойти до привлечения правоохранительных органов.

Не принимайте заранее позицию жертвы: не отвечайте словами, подтверждающими ваше согласие со словами грубияна. Если критика и оскорбление в ваш адрес совершенно не обоснованы, никогда не произносите такие фразы:

 

Да, это мой недостаток.

Мне тоже в себе не нравится это качество.

Извините, что причиняю неудобство.

Я постараюсь исправиться.

Оправдываясь, вы теряете самоуважение, попадаете в зависимость от обидчика, полностью теряете контроль над ситуацией.

Не показывайте, как сильно вас задели оскорбительные слова: слезы на глазах, дрожащий голос, неуверенность в себе подарят вашему обидчику ощущение победы.

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Как умно ответить на оскорбление

Лучший способ ответить на оскорбление, это подобрать умную, веселую или ехидно-саркастическую фразу, которая поможет разрядить обстановку. Вы покажете грубияну, что можете постоять за себя, не опускаясь до ответной грубости. С помощью юмора вы переведете разговор в позитивное русло. Попытайтесь с помощью дерзкого, остроумного ответа высмеять саму ситуацию. Преимущество такой стратегии в том, что оскорбление теряет токсичность, напряжение падает, свидетели разговора, вероятно, примут вашу сторону, а грубиян будет сбит с толку.

Если оппонент агрессивно переспрашивает, что вы сказали, как можно спокойнее произнесите:

Извините, не знал(а), что у вас проблемы со слухом.

В случае, когда собеседник раздраженно спрашивает: "Вы что, самый умный?", можно с достоинством ответить:

Вы удивительно наблюдательны.

Если коллега упрекает в том, что у вас "кривые" руки, поинтересуйтесь:

А как тебе удается сохранить руки прямыми?

 

В ответ на оскорбление добавьте сарказма, который действует как холодная вода:

Вы не оригинальны. Потренируйтесь – может в другой раз получится лучше.

Слабая попытка. Мне кажется, хамство – это не ваш конек.

Вы знаете, хамство вам не идет.

Благодарю за ценную информацию. Будет о чем подумать за обедом.

Надеюсь, вы только пытаетесь выглядеть хуже, чем есть.

Вы действительно такой грубиян, или это только маска?

Публика в восхищении! Ведь вы на нее рассчитывали?

Как вам удается так быстро придумывать гадости? Наверное, долго тренировались?

Стоп. С этого момента, пожалуйста, подробнее: становится интересно.

 

Поблагодарите собеседника за внимание к вашей особе. Этим вы переведете все в шутку, и собьете с него агрессию.

Благодарю за интерес, проявленный к моей скромной персоне.

Вы знаете, я тоже от вас без ума.

Спасибо, что потратили на меня свое время.

Попробуйте снизить ценность сказанного вашим оппонентом с помощью таких фраз:

Вы действительно думаете, что меня интересует ваше мнение?

Да, очень ценное замечание. Но, поверьте, мне это безразлично.

Меня утомили ваши попытки казаться умным.

Не хотелось вас прерывать, но меня ждут действительно важные дела.

Проявите показное сочувствие, чтобы сбить собеседника с толку:

У вас наверно был тяжелый день? Полегчало, когда высказались?

Не бойтесь импровизировать, шутить, покажите свое интеллектуальное превосходство над обидчиком – и перевес будет на вашей стороне.

Общение с высокомерным человеком способно надолго испортить настроение, поэтому психологи советуют просто избегать общения с такими людьми, а наиболее эффективный способ - просто прекратить диалог, и уйти. Но, к сожалению, нам не всегда удается уклониться от общения с неприятными людьми. Можно использовать "метод Сократа": задавайте вопросы, на которые можно ответить только "да" или "нет". Этот прием используется в тех случаях, когда собеседник упорствует в своем мнении и не слышит ваших доводов. Разбейте свою мысль на маленькие отрывки, на каждый из которых возможен только однозначный ответ. Так вы перехватите в разговоре инициативу в свои руки, а после трех одинаковых ответов ваш собеседник и все окружающие поймут, кто прав.

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