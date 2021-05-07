Как оригинально поздравить родных с Днем матери

Завтра должны поздравить маму, бабушку и свекровь с их днем. Фото: pixabay.com

Завтра в Украине будут отмечать День матери. Соответственно надо обязательно поздравить своих мам и бабушек. Лучше всего приехать к ним в гости с цветами, сладостями или другим подарком, но такую ​​возможность имеют не все. В таком случае можно поздравить родных по телефону или прислать открытку.

Чтобы вы долго не думали над приветствиями Gazeta.ua предлагает различные на выбор.

Поздравление в стихах

Все комплименты мира

Сегодня для тебя.

С Днем мамы поздравляю,

Любимая моя!

Живи как можно дольше,

И радуйся всегда.

Любви тебе, здоровья

На долгие года!

***

День матери - такой прекрасный праздник,

Ведь кто роднее людям, как не мать?

И с радостью спешу я вас поздравить,

Хочу спасибо, мама, вам сказать.

За то, что в доброте вырастили сына,

За то, что я с ним теперь счастлива!

***

Мама милая, желаю

Солнца, света и тепла!

Чтобы ты счастливой самой

И красивою была.

Ни минуты не грустила,

Капли слёз не пролила,

Улыбалась и смеялась,

И здоровою была.

Поздравляю всей душою,

Искренне тебя любя,

Этот день - он твой по праву.

Мама, с праздником тебя!

***

С Днем матери - с прекрасным,

Чудесным, ярким днем.

Пусть небо будет ясным,

Пусть счастьем полон дом.

Пусть беды и проблемы

Исчезнут навсегда,

Все будут непременно

Счастливыми года!

***

Мама - это ласка,

Счастья полный дом,

Мама - это сказка

На ночь перед сном.

Только мама может

Искупать в любви,

Дай здоровья, Боже,

Мамам всей земли!

Поздравление с Днем матери прозой

Веками историю вершили мужчины, но за каждым даже сильным воином, стояла женщина - его мать. Материнская любовь и слова, остаются в душе человека на всю жизнь и сегодня я хочу поздравить тебя, мама и пожелать, чтобы тебя всегда окружали заботой близкие люди, чтобы каждый день начинался с улыбкой, здоровье с годами не подводило и чтобы была по-настоящему счастлива!

***

Дорога, мама! Поздравляем тебя. Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия! Всегда благодарны за твою материнскую любовь, заботу и тепло, что постоянно согревает наши сердца. Очень тебя любим!

***

Дорогая мамочка, я точно знаю, что в любое время могу прийти к тебе за советом, ты выслушаешь, и сразу станет легче. Ты всегда меня понимаешь, ты всегда меня поддерживаешь - ты моя лучшая подруга. Ты всегда учила и учишь меня жить и радоваться жизни. Я желаю тебе быть всегда здоровой, не терять свое чувство юмора, жизненную энергию, молодость души. С праздником тебя, моя родная.

***

В День матери, я хочу сказать спасибо своей маме, которая не только подарила мне жизнь, но и научила ценить ее, смотреть на мир открыто и приветливо, бороться за свое счастье и никогда не унывать! Дорогая моя мама! Ты для меня - пример настоящей женщины! Я желаю тебе безграничного счастья и любви!

***

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Любимая мамочка!

Сегодня - твой праздник. Я хочу обнять тебя крепко и поздравить с Днем матери! Я желаю тебе всегда оставаться такой же красивой и счастливой, как сегодня! Пусть улыбка яркими звездочками сияет в твоих глазах, а заветные желания исполняются, словно по мановению волшебной палочки!

В второе воскресенье мая в мире отмечают День матери. В этом году он приходится на 9 мая. В этот день надо обязательно поздравить маму, свекровь, бабушек. Варианты празднования у каждой семьи свои. Кто-то едет на отдых, в путешествие, устраивает праздничное застолье или домочадцы позволяют маме отдохнуть от бытовых забот и берут на себя все ее задачи.