День матери - когда праздник и почему он важен

Автор: pinterest.com Открытки, которые порадуют вашу маму

В второе воскресенье мая в мире отмечают День матери. В этом году он приходится на 9 мая. В этот день надо обязательно поздравить маму, свекровь, бабушек.

В общем этот праздник имеет давнюю историю. Происходит еще с Древней Греции - культа матери - богини Геи. А в Великобритании в XVII-XIX вв отмечали "материнскую воскресенье" и пекли особый пирог.

Инициатива сделать этот праздник общим возникла в США. 1872 года американка Джулия Уорд выступила с идеей, что День матери - это день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Но широкой поддержки она не получила. В 1907-м другая американка - Анна Джарвис написала письма в госучреждения с предложением посвятить один день в году матерям. Женщина сделала это в память об умершей маме, и добилась своего. Через семь лет президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей. Позже к празднованию начали присоединяться и другие страны.

В Украине официально День матери празднуют с 1999 года. Но традиции почитания матери не новы и еще и имеют религиозное основание. Май считают месяцем Пречистой Девы Марии, матери Иисуса Христа. В ее честь принято уважать и своих матерей, за то, что дали жизнь и во всем оберегают. А вот по народным обычаям именно в мае Природа-Мать отправляет свою Дочь-Землю в пышном уборе весенних цветов в дорогу жизни, труда и радости, а люди должны выразить благодарность материнском самопожертвованию.

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Варианты празднования у каждой семьи свои. Кто-то едет на отдых, в путешествие, устраивает праздничное застолье или домочадцы позволяют маме отдохнуть от бытовых забот и берут на себя все ее задачи.

Открытки ко Дню матери, которые не оставят равнодушными

Фото: pinterest.com

В праздник маму и бабушку можно поразить с самого утра вкусным и необычным завтраком, который не займет много времени, но будет полезным. Еще более приятно родным будет от того, что блюдо приготовили самостоятельно. Какой именно рецепт выбрать для праздничного завтрака можно посмотреть на Gazeta.ua.