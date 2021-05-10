Как не потерять зрение и слух - советы астролога на 10 мая

Делайте упражнения на укрепление мышц спины, начните борьбу со сколиозом. Фото: pixabay.com

10 мая не допускайте развития усталости. Работоспособность упадет. Будет надоедать головная боль. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Чаще ходите босиком, удаляйте мозоли, - говорит астролог. - Начинайте день с контрастного душа. Делайте упражнения на укрепление мышц спины, начните борьбу со сколиозом. Можно начинать закаливание. Подождите с приемом новых таблеток. Следите за рулем. Есть риск получить травму головы, которая повлечет за собой снижение остроты зрения и слуха".

Овен

В течение дня возможна резкая смена артериального давления. Отмените интенсивные тренировки. Следите за самочувствием.

Телец

Активизируются гинекологические заболевания. Не провоцируйте обострение хронических болезней. По возможности не стоит начинать приема нового курса гормональных препаратов.

Близнецы

Остерегайтесь контактов с агрессивными химическими веществами. Возможны проявления аллергических реакций. Не экспериментируйте с новой косметикой.

Рак

Избегайте стрессовых ситуаций. Через чрезмерное нервное возбуждение может возникнуть спазм сосудов головного мозга.

Лев

Ухудшается капиллярное кровоснабжение. Пейте горячие напитки. Не засиживайтесь на одном месте.

Дева

Повышается риск заболевания кишечной инфекцией. Может вернуться недолеченный энтероколит. Хорошо мойте руки после пребывания на улице.

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Весы

Напомнят о себе аденома и простатит. Ухудшается мочеиспускание. Возможны проблемы с эрекцией. Берегитесь инфицирования половых органов.

Скорпион

Не провоцируйте появление воспалительных процессов в репродуктивных органах. Избегайте переохлаждения нижней части тела. Носите теплую обувь.

Стрелец

Закрывайте уши и шею от холодного воздуха. Вследствие заболевания гриппом или простудой может ухудшиться слух.

Козерог

Поддержите работу печени. Пересмотрите рацион питания. Выберите постные блюда. Откажитесь от употребления алкоголя.

Водолей

Хорошо разогревайте тело во время тренировок. Поврежденные суставы фиксируйте эластичным бинтом. Возможно повторное травмирование.

Рыбы

Проведите профилактику легочных заболеваний. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Не разговаривайте громко на улице.

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