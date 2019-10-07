Как не подхватить грипп в общественном транспорте

Как подхватить грипп в транспорте. Фото: "Свидетель".

В осенний период организм наиболее чувствителен к различным заболеваниям из-за перепада температур и снижение иммунитета. Врачи рассказали, как "подцепить" болезнь в транспорте.

Врач-терапевт Антон Тихонов заявил, что при крепком иммунитете вирусов можно не бояться. Но чтобы иммунитет был таким нужно соблюдать режим дня, хорошо спать, заниматься спортом, есть здоровую пищу, в том числе фрукты и овощи, а также обязательно мыть руки после улицы, передает "Свидетель".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем полезен шиповник и как его варить

В транспорте можно прикрывать лицо платком или шарфом. И все же после общественного транспорта нужно тщательно вымыть руки и лицо с мылом. Можно промыть нос соленой водой. Также стоит потреблять много чаев, которые содержат витамин С - с шиповником, вишней, лимоном и имбирем.

Пот помогает телу остыть и когда выступает на теле - приходит жар. Но высокая температура нужна, чтобы мобилизовать иммунную систему. Поэтому, если она ниже 38,5 градусов, лучше дать организму шанс побороться с ней самому.