Как не подхватить грипп в общественном транспорте

В осенний период организм наиболее чувствителен к различным заболеваниям из-за перепада температур и снижение иммунитета. Врачи рассказали, как "подцепить" болезнь в транспорте.
Врач-терапевт Антон Тихонов заявил, что при крепком иммунитете вирусов можно не бояться. Но чтобы иммунитет был таким нужно соблюдать режим дня, хорошо спать, заниматься спортом, есть здоровую пищу, в том числе фрукты и овощи, а также обязательно мыть руки после улицы, передает "Свидетель".
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В транспорте можно прикрывать лицо платком или шарфом. И все же после общественного транспорта нужно тщательно вымыть руки и лицо с мылом. Можно промыть нос соленой водой. Также стоит потреблять много чаев, которые содержат витамин С - с шиповником, вишней, лимоном и имбирем.
Пот помогает телу остыть и когда выступает на теле - приходит жар. Но высокая температура нужна, чтобы мобилизовать иммунную систему. Поэтому, если она ниже 38,5 градусов, лучше дать организму шанс побороться с ней самому.
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