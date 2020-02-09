Как начисляют зарплаты госслужащим в Эстонии

Зарплаты эстонских чиновников меняют каждый год по специальной формуле. Фото: vsim.ua

В Эстонии зарплаты чиновников ежегодно корректируются в соответствии с определенной формулой.

Формула состоит из трех компонентов. При этом не всегда индексация означает прирост. Например, в 2014-2017 годах зарплаты не росли, сообщает советник министра цифровой трансформации Яника Мерило в Facebook.

"Определяется планка высшей возможной зарплаты для госчиновника. С апреля 2019 года высшая планка составляет 4388 евро (примерно 118 000 гривен) на руки. Эта сумма умножается на индекс, который зависит на 20% от инфляции и на 80% от роста поступлений пенсионной части социального налога. В этом году этот индекс 1,084. Данный результат умножается на коэффициент в зависимости от должности. Например коеффицент президента 1,0, рядового депутата 0,65, члена набсовета Нацбанка 0.25", - говорится в сообщении.

Мерило также рассказала, какие зарплаты у эстонских госслужащих:

- Президент, премьер-министр, спикер парламента и председателя Верховного суда (на руки после налогов) 4757 евро в месяц. (Примерно 128 тыс. гривен).

- Генеральный прокурор, министры, руководители комитетов и фракций парламента 4300 евро (примерно 116 тыс. гривен).

- "рядовой" депутат примерно 3100 евро (84 тыс. гривен).

- Судьи всех уровней 3100 евро (84 тыс. гривен).

- Председатель наблюдательного совета Нацбанка 1665 евро (44,8 тыс. гривен).

- член наблюдательного совета Нацбанка 1251 евро (33,6 тыс. гривен).

"Самая высокая зарплата среди руководителей госпредприятий была у руководителя правления Эстонской энергии - примерно 13 200 евро в месяц (350 тыс. гривен). Это исключительно самая высокая зарплата. Руководитель управления лесным хозяйством получал 7700 евро (207 тыс. грн) на руки и столько же руководитель Таллиннского порта. Руководитель правления Эстонской железной дороги получал 6630 евро (178 300 гривен), руководитель Таллиннского аэропорта примерно 6600 евро. (примерно 3,3 млн пассажиров в год, Борисполь целится на 15 млн) ", - добавила Мерило.

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В то же время средняя зарплата на руки в Эстонии достигла 1160 евро (31200 гривен), средняя пенсия - 490 евро (13180 гривен), средняя зарплата врача - 2100 евро (56500 гривен), средняя зарплата учителей - 1220 евро (33000 гривен).

Экономический эксперт Сергей Фурса сообщил, какую заработную плату должны получать украинские чиновники. По его словам, Украина слишком бедное государство, чтобы позволить себе дешевый менеджмент. Поэтому зарплаты у чиновников должны быть высокими.