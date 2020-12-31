Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 9 699 новых больных коронавирусом. Из них детей - 341, медработников - 439.

Всего, по состоянию на утро 31 декабря, имеем 105 5047 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 533 летальных. 209 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 709 993 пациента, из них за последние сутки - 11 803, сообщает Минздрав.

Больше всего заражений в Киеве (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Ситуация в областях:

г. Киев - 111471 случай;

Винницкая область - 22 500 случаев;

Волынская область - 33 016 случаев;

Днепропетровская область - 58 561 случай;

Донецкая область - 36 391 случай;

Житомирская область - 39 202 случая;

Закарпатская область - 28 200 случаев;

Запорожская область - 54 088 случаев;

Ивано-Франковская область - 43 190 случаев;

Киевская область - 59204 случая;

Кировоградская область - 8448 случаев;

Луганская область - 10 508 случаев;

Львовская область - 61 268 случаев;

Николаевская область - 30 900 случаев;

Одесская область - 71 125 случаев;

Полтавская область - 36 079 случаев;

Ровенская область - 40 990 случаев;

Сумская область - 40 642 случая;

Тернопольская область - 34 023 случая;

Харьковская область - 69 377 случаев;

Херсонская область - 17 752 случая;

Хмельницкая область - 39 187 случаев;

Черкасская область - 39 011 случаев;

Черновицкая область - 40 017 случаев;

Черниговская область - 29 897 случаев.

Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа.