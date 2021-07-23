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суббота, 24 июля 2021 08:20

Как изменение погодных условий скажется на самочувствие отдельных знаков

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Как изменение погодных условий скажется на самочувствие отдельных знаков
Повышается хрупкость зубной эмали. Не допускайте резкого перепада температуры блюд. Фото: pixabay.com

24 июля предотвращайте появление сердечных приступов. Не беспокойтесь чрезмерно о каждой мелочи. Гипертоникам следует иметь при себе лекарства. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Берите с собой на прогулку запас питьевой воды, - говорит астролог. - Не пейте из открытых источников. Вы можете спровоцировать желудочные расстройства. Повышается хрупкость зубной эмали. Не допускайте резкого перепада температуры блюд. Займитесь профилактикой кариеса. Овны, Девы и Весы будут реагировать на изменение погодных условий. Может ощущаться сонливость в течение дня. Чередуйте умственный и физический труд".

Овен

Не стоит посещать парикмахерскую. Особенно если вы собрались менять цвет волос. Оно станет ломким и безжизненным на вид.

Телец

Ваш организм будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Не стоит проводить над ним эксперименты. Особенно если речь идет о новом подходе к лечению.

Близнецы

Будет ощущаться улучшение самочувствия. Попытка избавиться от вредной привычки получится удачной. Ведите активный образ жизни.

Рак

Остерегайтесь грибковой инфекции. Не пользуйтесь чужой обувью. Не ходите босиком в бассейне. Уделяйте больше внимания личной гигиене.

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Лев

Глаза требовать полноценного отдыха. Не проводите много времени за компьютером. Будет наблюдаться снижение остроты зрения.

Дева

Высыпания на теле будет свидетельствовать о появлении аллергической реакции. Особенно сильной она может быть на воздействие агрессивных химикатов. Избегайте контакта с ними.

Весы

Контролируйте показатели артериального давления. Резкое его повышение может вызвать приступ стенокардии. Снижайте нагрузку во время тренировок.

Скорпион

Уделите больше времени уходу за кожей лица. Посетите косметолога. Сделайте массаж. Попробуйте подобрать новую косметическую линию.

Стрелец

Быстро будет набираться лишний вес. Проведите разгрузочные дни. Голодать не следует. Больше времени проводите в тренажерном зале.

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Козерог

Займитесь упражнениями на развитие гибкости позвоночника. Старайтесь не засиживаться долго на одном месте. Боритесь с отложенными в суставах солями.

Водолей

Не стоит выбирать экстремальные виды отдыха. Лишний адреналин вам сейчас не нужен. Следите за работой сердца.

Рыбы

Обостряются болезни сосудов. Ухудшается отток крови из вен. Не планируйте длительных пеших прогулок. Быстро будут уставать ноги.

Астролог дала прогноз на 24 июля и рассказала, в чью жизнь придут такие долгожданные изменения.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
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