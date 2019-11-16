Как готовятся украинские военные водолазы - подборка фото

Первая группа курсантов прошла 8-недельный базовый курс подготовки по специальности "водолаз".
Выпускники войдут в поисково-спасательные подразделения и подразделения спецназначения военного флота, сообщает АрмияInform.
"Мы поставили перед собой амбициозную цель - не только добиться, чтобы курсанты отработали под водой более 650 минут, а прежде всего научить их профессиональным навыкам водолаза, который на высоком уровне выполняет задание под водой и уверенно чувствует себя на разных глубинах. На глубине до 20 метров водолазы выполняли задания до 500 минут, дальше программа курса усложнилась - в течение 150 минут слушатели должны пробыть на глубине до 30 метров", - сообщил начальник поисково-спасательной службы Командования ВМС ВС Украины капитана 1 ранга Алексей Нестеров.
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Водолазы занимались осмотром подводной части корпуса кораблей и поиска на дне взрывоопасных предметов.
Впоследствии на базе водолазной школы начнется подготовка очередной группы водолазов.
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