Как деньги влияют на уровень счастья - неожиданные результаты исследований

33391 американец предоставил ученым отчеты о своей жизни. Фото: pixabay.com

Даже если человек имеет большой достаток, деньги все равно влияют на уровень благосостояния человека.

Исследование провели американские ученые из Пенсильванского университета. Они опросили более 33 тыс. человек, сообщает Medicalxpress.

Специалисты применили так называемый метод дневника. В случайно выбранные моменты в течение дня добровольцы должны были отвечать на короткие вопросы. Например, "Как вы себя чувствуете прямо сейчас?" или "Насколько вы довольны своей жизнью?". Ответы давались по шкале от "очень плохо" до "очень хорошо".

33 391 американец в возрасте от 18 до 65 лет предоставил ученым более 1,7 млн таких отчетов о своей жизни.

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По результатам исследований, деньги влияют на уровень счастья, даже если доход превышает $75 тыс. в год. Ощущение счастья растет у людей с увеличением доходов, но когда они доходят до этой цифры, корреляция исчезает.

Опросы доказывает, что когда уровень благосостояния достигает высокого уровня, деньги продолжают влиять на уровень счастья.

Украина оказалась среди 5 самых несчастных стран в мире. Индекс счастья в нашей стране 2020 составил 14%.