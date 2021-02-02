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вторник, 02 февраля 2021 11:26

Как день 4 "двоек" будет влиять на наше здоровье - медицинский гороскоп на 2 февраля

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Как день 4 &quot;двоек&quot; будет влиять на наше здоровье - медицинский гороскоп на 2 февраля
Можно попробовать новую диету. Воспользуйтесь кремами для коррекции фигуры. Фото: pixabay.com

2 февраля позвольте себе подольше поспать. Отмените большинство дел. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Во вторник будем иметь день 4 "двоек" - 2.02.2021, - говорит астрологиня. - Это особое время. Легко будет забеременеть. Могут беспокоить боли в области печени. Не злоупотребляйте водочными напитками. Откажитесь от острых и жареных блюд. Ухудшается кровоснабжение головного мозга. Ложитесь спать ранее. Это хорошее время для начала борьбы с целлюлитом. Можно попробовать новую диету. Воспользуйтесь кремами для коррекции фигуры".

Овен

Будут беспокоить боли в шее. Долго работать в одном положении не стоит. Есть тенденция к развитию застойных явлений в организме.

Телец

Не изменяйте привычного рациона питания. Кишечник плохо будет реагировать на гастрономические эксперименты. Возможно обострение гастрита.

Близнецы

Передвигайтесь осторожно. Избегайте травм во время тренировок и физической работы. Не поднимайте тяжелого.

Рак

Отложите операции на органах дыхания. Лечить гайморит методом прокола не следует. Придется потом повторять эту процедуру.

Лев

Печень легко уязвима. Удалите из дневного рациона жареные и острые блюда. В случае появления боли в области правого подреберья обратитесь к врачу.

Дева

Головокружение и пониженная работоспособность могут быть следствием вегето-сосудистой дистонии. Попейте препараты, улучшающие мозговое кровоснабжение.

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Весы

По возможности откажитесь от части дневных дел. Не беритесь за дополнительную работу. Избегайте чрезмерного нервного возбуждения. Не провоцируйте нервные срывы.

Скорпион

Отложите поход к офтальмологу. Поставленный в этот день диагноз потребует дальнейшего подтверждения. Подбирать очки не время.

Стрелец

Планировать длительные пешие переходы не пора. Ноги будут быстро уставать. Во время занятий в тренажерном зале берегитесь повторного травмирования поврежденных ранее суставов.

Козерог

От длительного пребывания на улице может появиться насморк. Погрейтеся в ванной перед сном. Сделайте ингаляции. Не спите с открытыми окнами.

Водолей

В случае заболевания гриппом или простудой придерживайтесь постельного режима. Не переносите болезнь на ногах. Она затянется надолго.

Рыбы

Откажитесь от крепкого черного чая. Он провоцирует снижение уровня гемоглобина в крови. Отдайте предпочтение компотам и сокам.

Астрологиня сделала прогноз на 2 февраля и поразила откровенностью.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
02
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