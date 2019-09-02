Константин Батозский Донбасс и Крым - наши больные дети. Фото: Тарас Подолян

Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье Кремль превратил в казармы при военных базах.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Константин Батозский.

"Дальнейшие его шаги на Донбассе прогнозируемы. Россия раздаст жителям Донбасса паспорта. Затем под предлогом защиты уже своих граждан или окончательно аннексирует эту территорию, или признает ее "независимость" и разместит там своих военных на, с их точки зрения, законных основаниях", - считает эксперт.

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Наш главный ресурс в противостоянии - люди, отмечает он.

"Донбасская ситуация отличается от абхазской или осетинской тем, что около 30 000 человек ежедневно пересекают линию разграничения. Грузинские конфликты имели этническую подоплеку. Как бы не хотел этого Кремль, но люди Донбасса идентифицируют себя украинцами. Мы же до сих пор не определили государственную политику в отношении их. Больной ребенок нуждается в особом отношении семьи. Донбасс и Крым - наши больные дети. нужно бороться за их жизнь. Переманивать в Украину молодежь. Выплачивать людям пенсии. Доносить нашу версию событий. Жизнь на Донбассе не является счастливой. Россия делает все, чтобы местные переживали лишь о выживании. Думали, где найти пищу, а не об освобождении территорий", - добавляет политолог.

Полное интервью с Константином Батозским читайте в журнале "Країна" от 5 июня.