Как будут наказывать за использование георгиевской ленты

В канун 9 мая напомнили, что в Украине под запретом использования символики тоталитарных режимов. За игнорирование закона предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Автор: МВД В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов.

"Изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображение", - говорится в сообщении.

Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического нацистского тоталитарных режимов влечет за собой уголовную ответственность - лишение свободы до 15 лет.

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В селе Ракитное Киевской области разгорелся скандал из-за обновления запрещенной в Украине символики на стеле. Постамент с коммунистической звездой начали обновлять 5 мая за бюджетные средства.