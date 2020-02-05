Как будут брать на военную службу 18-летних юношей

 
Ексклюзивы
1/5
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1098
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 927
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 801
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 5625
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1170
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5598
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1341
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2781
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1584
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
8
5
5
3
39
Бандера на стиле и Франко в кэжуале: как бы сейчас выглядели великие украинцы
Бандера на стиле и Франко в кэжуале: как бы сейчас выглядели великие украинцы
Февраль не свирепствует: в Украине массово расцветают подснежники
Февраль не свирепствует: в Украине массово расцветают подснежники
&quot;Превратили в малоросское шапито&quot; - в сети критикуют новый дизайн сайта СБУ
"Превратили в малоросское шапито" - в сети критикуют новый дизайн сайта СБУ
В учебник истории попала фотожаба с Киану Ривзом
В учебник истории попала фотожаба с Киану Ривзом
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
Видео
Все видео
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
"Конченые твари!" - журналист об охране Гончарука
"Конченые твари!" - журналист об охране Гончарука
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
Интервью
1/5
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 720
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 441
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3249
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 783
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1440
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1683
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
среда, 05 февраля 2020 09:35

Как будут брать на военную службу 18-летних юношей

  Комментировать
Как будут брать на военную службу 18-летних юношей
Объяснили, возьмут ли на военную службу с 18 лет. Фото: Украинский военный портал

Минобороны разъясняет региональным призывным комиссиям, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам.

"Вчера от Минобороны направлено разъяснительное письмо во все областные государственные администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году", - пишет министр обороны Андрей Загороднюк в Facebook.

В письме сказано, если у призывников этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, то их примут в ряды ВСУ и других военных формирований. Но это, по словам министра, будет происходить "исключительно по их письменному согласию".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В армию – с 18: к Зеленскому обратились с петицией

На время проведения призывных кампаний Минобороны обещает организовать предоставление консультаций.

Заявление министра обороны о необязательной службе с 18 лет доказывает, что у власти нет единой стратегии по развитию и реформированию ВСУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как будут брать на военную службу 18-летних юношей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
февраля

Россиянам приказали захватить Киев

Во время боя Мухаммед Али спрашивал соперника: "Как меня зовут?"

Десерт создали случайно

Создали братство для защиты украинцев

Самое читаемое
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
39
 1 Просмотров: 49582
&quot;Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим&quot; - как прошел свадебный бум в столице
"Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим" - как прошел свадебный бум в столице
6
 Просмотров: 11178
&quot;Паразиты&quot;: показали, как живут бедные корейцы
"Паразиты": показали, как живут бедные корейцы
11
 1 Просмотров: 9882
Поблагодарила за дружбу и легла на рельсы: 19-летняя студентка покончила с собой
Поблагодарила за дружбу и легла на рельсы: 19-летняя студентка покончила с собой Просмотров: 6840
Убийство пластического хирурга в Киеве: что рассказала жена погибшего
Убийство пластического хирурга в Киеве: что рассказала жена погибшего Просмотров: 6597
Общество
Назвали популярные методы краж денег с карт
Назвали популярные методы краж денег с карт Просмотров: 315
В Православной церкви взялись за переход на Григорианский календарь
В Православной церкви взялись за переход на Григорианский календарь Просмотров: 639
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
 Просмотров: 981
Циклон Petra пришел в Украину. Какие регионы заденет больше всего
Циклон Petra пришел в Украину. Какие регионы заденет больше всего Просмотров: 2259
Гороскоп на 5 февраля: астролог сделала пикантный прогноз
Гороскоп на 5 февраля: астролог сделала пикантный прогноз
 Просмотров: 1602
Больше всего комментируют
8
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
4
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
2
"Там классные ребята, но они ничего не могут сделать" - у Зеленского есть проблемы с регионами
2
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
2
Госсекретарь США Помпео заявил, что Украина не сможет вернуть Крым - СМИ
Голосов: 48593
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua