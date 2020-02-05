Как будут брать на военную службу 18-летних юношей

Объяснили, возьмут ли на военную службу с 18 лет. Фото: Украинский военный портал

Минобороны разъясняет региональным призывным комиссиям, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам.

"Вчера от Минобороны направлено разъяснительное письмо во все областные государственные администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году", - пишет министр обороны Андрей Загороднюк в Facebook.

В письме сказано, если у призывников этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, то их примут в ряды ВСУ и других военных формирований. Но это, по словам министра, будет происходить "исключительно по их письменному согласию".

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На время проведения призывных кампаний Минобороны обещает организовать предоставление консультаций.

Заявление министра обороны о необязательной службе с 18 лет доказывает, что у власти нет единой стратегии по развитию и реформированию ВСУ.