Призов-2020: что может привести к уголовной ответственности - эксперт

Военный эксперт, общественный активист, председатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев поделился мыслями относительно подписанного недавно президентом Зеленским указа о военном призыве 2020 года. Фото: novynarnia.com

Служить с 18 лет юноши смогут по желанию. До 20-летия их не будут обязывать проходить срочную военную службу.

Об этом заявлял и министр обороны, когда комментировал подписанный президентом указ о призыве с 18 лет, сказал Gazeta.ua военный эксперт Дмитрий Снегирев:

"Обязательный военный призыв будет происходить, как и раньше - с 20 лет. Вопрос в том, почему президент подписывал этот указ, если Минобороны все равно будет брать младших ребят только по желанию?".

Заявление министра обороны о необязательной службе с 18 лет, доказывает, что у власти нет единой стратегии, по развитию и реформированию ВСУ.

"Во время избирательной кампании Зеленского звучали заявления, что после его победы украинскую армию сразу переведут на контрактную основу. Впоследствии начались колебания - внесение корректив в партийный курс. Сначала говорили о смешанной характере комплектования - за счет контрактной и срочной службы. А потом перешли к отмене предыдущих президентских указов о призыве с 20 лет и перешли к призыву с 18 лет. Но, указ не нашел понимания у министра обороны. Это говорит о том, что нет единства. Главное - командной игры и стратегии реформирования ВСУ. Подобные колебания, по вопросу оборонного комплекса страны, как минимум дезорганизуют ", - заявил Снегирев.

Зачем создавать напряжение в обществе, чтобы потом его снимать?

Указ об увольнении и призыв в новом году ушел в военкоматы. Теперь там могут возникать недоразумения относительно мобилизационного плана, убежден эксперт. Потому что с учетной базы военные комиссары составляют списки тех, кто должен быть призван в армию, присылают повестки.

"А потом юноша приходит и говорит: я не хочу идти до 20 лет. Создается прецедент, когда призывник вольно или не вольно подпадает под действие уголовного кодекса за уклонение от армии. Для чего это? Заявление министра обороны снимает определенное напряжение в обществе. Но для чего его было создавать? Этот указ имеет негативные последствия. Мы 30 лет не определимся никак - у нас контрактная армия, или срочная. Все эти разговоры, что Украина не потянет контрактную армию, не имеют оснований ".

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"Увеличение штрафа за неявку в военкомат по повестке или, введение уголовного наказания - не помогут юношам" захотеть "уйти в армию в 18 лет. Потому, что это принуждение, а не поощрение. Это никак не будет способствовать реформированию ВСУ к стандартам НАТО. Чтобы поощрить молодежь к военной службе, надо создавать социальную базу. В первую очередь - установить соответствующую зарплату и создать комфортные условия для прохождения службы. Армия должна быть исключительно контрактная ", - сказал Дмитрий Снегирев.

Если в 18 лет у парня нет желания служить, то лучше пусть получает образование, уверен военный эксперт.

"Если ребенок видит свою карьеру не в рядах ВСУ, ему следует сначала получать образование. Тем более с дипломом срок службы короче - один год, а не полтора. При наличии же военной кафедры в вузе - юноша выйдет оттуда уже специалистом по военными знаниями ", - сказал Снегирев.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении очередных призывов в армию 2020 года. Юношей будут призывать с 18 до 27 лет, а не с 20, как было раньше. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступает за сокращение срока службы в армии для срочников. Ко Владимиру Зеленскому написали петицию об отмене призыв на военную службу с 18 лет.