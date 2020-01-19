В армию – с 18: к Зеленскому обратились с петицией

К Зеленского обратились с петицией об отмене от призыва в армию Фото: ukrinform.ua

К Владимиру Зеленскому написали петицию об отмене призыв на военную службу с 18 лет.

Об этом говорится в обращении №22 / 082886-эп, размещенном на сайте Главы государства.

"Отменить призыв 2020 года с 18 лет, оставить как было - с 20 лет, при желании призывника возможно с 18 лет", - говорится в тексте петиции.

Она набрала 130 голосов из 25 000 необходимых. Для сбора подписей осталось еще 89 дней.

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Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении очередных призывов в армию 2020 года. Юношей будут призывать с 18 до 27 лет, а не с 20, как было раньше. Соответствующий документ от 16 января опубликован на сайте главы государства.