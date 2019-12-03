Как будет выглядеть сцена Евровидения-2020

Фото: images.weserv.nl

На официальном сайте Евровидения-2020, который проведут в Нидерландах в городе Роттердам в мае следующего года, представили дизайн сцены.

В нем присутствует нидерландский ландшафт, а официальный слоган песенного конкурса - Open Up (Откройся), пишет "Новое Время".

Немецкий дизайнер Флориан Ведер, который является одним из самых опытных и востребованных специалистов в мире, будет разрабатывать и оформлять сцену Евровидения-2020. Он уже оформлял сцену для конкурса прошлого года. Также он готовил сцену для церемонии MTV Awards и Emmy Awards.

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"Я вдохновлялся уникальным голландским дизайном. Исходя из этого, я хотел создать нетрадиционную и современную концепцию для шоу в следующем году. Я очень рад, что голландская общественная вещательная компания была настолько открытой и с энтузиазмом восприняла этот дизайн. Насколько я понимаю, таким образом, мы открыли новую главу в сценическом дизайне, и это то желание, которое у меня было давно ", - заявил Ведер.

По словам художника, дизайн сцены показывает связь между небом, морем и землей.

"Дизайн отражает связь между небом, морем и землей. Горизонт связывает эти элементы, и будет работать как окно, которое открывает мир Евровидение-2020. План этажей сцены вдохновленный каналами и мостами, которые соединяют землю и воду в Нидерландах. С этим дизайном мы хотим максимально приблизить артистов к аудитории ", - добавил он.

В логотипе Евровидения-2020 использовали изображения стран, участвующих в следующем песенном конкурсе.Дизайн символизирует празднование 65-летия Евровидения, которое состоится в нидерландском городе Роттердам в мае.