Как будет происходить обучение в красной карантинной зоне

В регионах красной зоны по уровню эпидемической опасности Covid-19 обучение в школах будет проходить в онлайн-режиме.
В оранжевой, желтой и зеленой зонах школы будут работать, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
"На территориях с красным уровнем опасности предусмотрены жесткие меры безопасности - то есть посещение учебных заведений соискателями образования запрещено, в том числе и дошкольных учреждений", - сказал Ляшко.
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По его словам, если окажутся некоторые школы в красной зоне, то там введут онлайн-обучение именно на тот период, пока регион будет находиться в красной зоне.
Минздрав объявил рекомендации по графику допуска детей в учебные заведения, которые все же заработают с 1 сентября. Выполнение этих рекомендаций будет возложено на руководителей учебных заведений с учетом их возможностей.
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