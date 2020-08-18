Как будет происходить обучение в красной карантинной зоне

Школы красной зоны будут учить онлайн. Фото: Pixabay

В регионах красной зоны по уровню эпидемической опасности Covid-19 обучение в школах будет проходить в онлайн-режиме.

В оранжевой, желтой и зеленой зонах школы будут работать, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"На территориях с красным уровнем опасности предусмотрены жесткие меры безопасности - то есть посещение учебных заведений соискателями образования запрещено, в том числе и дошкольных учреждений", - сказал Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вводят новую модель адаптивного карантина: изменения

По его словам, если окажутся некоторые школы в красной зоне, то там введут онлайн-обучение именно на тот период, пока регион будет находиться в красной зоне.

Минздрав объявил рекомендации по графику допуска детей в учебные заведения, которые все же заработают с 1 сентября. Выполнение этих рекомендаций будет возложено на руководителей учебных заведений с учетом их возможностей.