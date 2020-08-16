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понедельник, 17 августа 2020 11:01

Минздрав о 1 сентября: дети должны учиться, но это должно быть безопасно

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Минздрав о 1 сентября: дети должны учиться, но это должно быть безопасно
Выполнение рекомендаций ВОЗ ляжет на руководителей учебных заведений. Фото: pixabay.com

Минздрав объявил рекомендации по графику допуска детей в учебные заведения, которые все же заработают с 1 сентября. Выполнение этих рекомендаций ляжет на руководителей учебных заведений с учетом их возможностей.

"Позиция Минздрава в том, чтобы дети пошли в школу с 1 сентября. Дети должны учиться, но это должно быть максимально безопасным", - отчитался о ситуации с коронавирусом министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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На занятия в школы и вузы допустят детей из первых 3 зон карантина - зеленой, желтой и оранжевой. В тех регионах, которые из-за плохих эпидемических показателей попадают в красную зону, образовательные учреждения оставят закрытыми на 2-недельный карантин, а детей временно будут учить дистанционно.

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