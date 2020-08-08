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суббота, 08 августа 2020 12:40

Учителя не будут заставлять тестироваться на коронавирус

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Учителя не будут заставлять тестироваться на коронавирус
Когда потрибео сдавать анализы. Фото: pexels.com

Минздрав не будет массово тестировать учителей на коронавирус накануне учебного года.

"Все, что касается тестирования, очень четко предусмотрено нашим законодательством, нормативной базой, приказами МЗ - кто именно нуждается в проведении тестов, в каких случаях. Такого раздела о проведении тестирования учителей нет", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Українська правда".

Тестирование нужно, если есть симптомы болезни у учителя или он контактировал с зараженным человеком.

Министр объяснил, как утилизировать использованные защитные маски и перчатки в школах.

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"Руководство школы должно собрать все использованные средства индивидуальной защиты в отдельную емкость, а затем уже во время утилизации бытовых отходов передать компании, которая занимается этой утилизацией", - сказал он.

В субботу, 8 августа Кабинет Министров Украины переходит на чрезвычайный режим работы. Предполагается, что заседание комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране будут проводиться несколько раз в неделю. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Дата
08
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