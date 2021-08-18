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среда, 18 августа 2021 13:09

Как банки будут работать на День Независимости
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Обнародовали график работы банковской системы Украины на День Независимости.

Рабочий день 23 августа перенесут на субботу, 28 августа, сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook. 24 августа - выходной день.

"21-24 августа банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи, будут отражать их календарной датой следующего рабочего дня, то есть 25 августа 2021 года. Банки в случае необходимости смогут осуществлять кассовые операции без открытия операционного дня 23 августа", - говорится в сообщении.

В то же время 28 августа будет обычным рабочим банковским днем. Все платежи будут осуществляться в тот же день.

24 августа - выходной день
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
Рабочий понедельник, 23 августа, перенесут на субботу
Банкоматы финучреждений в течение выходных будут работать круглосуточно

Банкоматы финучреждений в течение выходных будут работать круглосуточно.

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Ниагарский водопад на границе США и Канады подсветят сине-желтыми цветами. Акцию инициировало украинское посольство в Канаде по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Ко Дню Независимости флаг поднимут в канадской столице Оттаве, а также в ряде городов страны.

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