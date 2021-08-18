Мощнейший водопад мира подсветят цветами украинского флага

Флаг Украины поднимут в канадской столице. Фото: pixabay.com

Ниагарский водопад на границе США и Канады подсветят сине-желтыми цветами.

Акцию инициировало украинское посольство в Канаде по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Наблюдать за событием вживую можно будет 24 августа в 22:00 по местному времени.

"Будет красиво и символично. Хотим, чтобы, глядя на этот прекрасный и могучий водопад, каждый мог подумать об энергии и непреодолимой жизненной силе украинской независимости. Мы рады разделить этот великий день с канадскими друзьями!", - заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Ко Дню Независимости флаг Украины поднимут в канадской столице Оттаве, а также в ряде городов страны, в частности Эдмонтоне, Каноре, Виннипеге, Фредериктоне и Кингстоне. Кроме того, в Эдмонтоне цветами украинского флага подсветят мост "Хай Левел", а во Фредериктоне – здание мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ниагарский водопад покрылся льдом

В прошлом году в Дубае подсветили сине-желтыми цветами самое высокое в мире сооружение - башню "Бурдж-Халифа". Это сделали по случаю 29-й годовщины независимости Украины. Видео с подсвечиваемым зданием вместе с поздравлениями выложили на официальной странице сооружения в Twitter.