Кафиры открывают собственные "гуманитарные коридоры". С Киевом их согласовывать не хотят

Россия блокирует "гуманитарные коридоры". Фото: lenta.kharkiv.ua

Оккупанты сообщили, что без согласований с Киевом они открывают "гуманитарные коридоры" для "эвакуации" мирных граждан в Россию. При этом все попытки украинской стороны вывезти мирное население блокируют.

Об этом сообщает ZN.ua.

"Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации в одностороннем порядке, без всяких согласований будут открываться ежедневно с 10 часов утра, а на других направлениях по согласованию с украинской стороной", - сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Российская пропаганда продолжает лгать и сообщает, что "они соблюдают "режим тишины" на всех согласованных гуманитарных направлениях в Украине и делали это всегда". Хотя с их стороны не раз фиксировались обстрелы "зеленых коридоров".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские террористы обстреливают Изюм из-за отказа пропустить их в Харьков

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.