Кабмин запретил иностранцам транзит через территорию Украины

Изменили запрет на въезд в Украину. Фото: Reuters

Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину транзитом.

Правительство внесло изменения в список исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину, сообщает Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

Во исключения запрета на въезд подпадают лица, являющиеся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедушкой гражданина Украины. Правовой статус ребенка присваивается лицам до достижения совершеннолетия.

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Также разрешили въезд студентам высших учебных заведений.

В Минздраве не исключают возможности введения красной зоны по всей Украине. Это возможно при ухудшении эпидситуации. В Офисе президента связывают нарушение карантина в регионах красной зоны с приближением местных выборов.