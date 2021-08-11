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среда, 11 августа 2021 14:20

Кабмин разрешил заключенным пользоваться интернетом и телефонами, но есть условие

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Кабмин разрешил заключенным пользоваться интернетом и телефонами, но есть условие
Для того, чтобы получить доступ к связи, заключенные должны будут заплатить. Фото: pixabay

Заключенным в Украине позволят пользоваться телефоном и интернетом в СИЗО.

Правительство приняло решение, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Для того чтобы получить доступ к связи, заключенные должны будут заплатить.

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"Правительство вводит экспериментальный проект в следственных изоляторах: лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставлять услуги по доступу в интернет и телефонной связи", - написал Гончаренко.

В следственных изоляторах Украины заработали платные камеры с улучшенными условиями. Они пополнили государственный бюджет Украины уже почти на 4 млн грн. Начислили 3,93 млн грн за пользование 40 платными камерами на 100 койко-мест. Все средства, заработанные в ходе проекта, направляются на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов.

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