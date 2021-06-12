Платные камеры в тюрьме дали заработать впечатляющую сумму

Платные камеры СИЗО напоминают квартиры Фото: espreso.tv

В следственных изоляторах Украины заработали платные камеры с улучшенными условиями. Они пополнили государственный бюджет Украины уже почти на 4 млн гривен.

Об этом сообщило Министерство юстиции.

Начислили 3,93 миллиона гривен за пользование 40 платными камерами на 100 койко-мест.

Все средства, заработанные в ходе проекта, направляются на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов.

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"На сегодня был обновлен 65 бесплатных камер на 406 мест, а также прогулочные дворики и коридорные помещения", - говорится в сообщении.

Проект по платными камерами в СИЗО был введен 22 апреля 2020, и он продлится до 31 декабря 2021 года.

В Киевском следственном изоляторе открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу. Создание надлежащих условий содержания осужденных и взятых под стражу лиц является одной из основных задач, определенных в рамках реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года.