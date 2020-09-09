Кабмин разрешил использовать электронный паспорт для полетов по Украине

Под е-паспортом понимают цифровой образ паспорта гражданина Украины. Фото: Pixabay

Правительство на заседании поддержало решение о внесении изменений в Государственную программу авиационной безопасности гражданской авиации.

Они предусматривают возможность предъявления для воздушных перевозок в пределах Украины е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу, передает УНН.

Под е-паспортом понимают цифровой образ паспорта гражданина Украины.

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"У нас был введен эксперимент по использованию для внутренних воздушных перевозок в пределах Украины цифрового паспорта и цифрового паспорта для выезда за границу. Каждый проект должен реализовываться на уровне закона в случае успеха. Поэтому проектом акта предлагается дополнить пункты 61 и 62 Закона Украины о внесении изменений в Государственную программу авиационной безопасности гражданской авиации новыми абзацами, где предусмотреть возможность предъявления для воздушных перевозок в пределах Украины е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу", - сказал на заседании министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Выдачу официальной электронной почты гражданина собирается ввести Министерство цифровой трансформации. Ее планируют выдавать вместе с паспортом, сообщили в пресс-службе министерства.Соответствующий законопроект уже внесли в Раду.