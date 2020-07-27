За украинцами хотят закрепить официальную электронную почту

При оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмена или по собственному желанию гражданину будут присваивать официальный электронный адрес. Фото: pixabay

Выдачу официальной электронной почты гражданина собирается ввести Министерство цифровой трансформации.

Ее планируют выдавать вместе с паспортом, сообщили в пресс-службе министерства.

Соответствующий законопроект уже внесли в Раду.

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Почта будет состоять из идентификатора, символа @ и доменного имени, кроме доменных имен, оканчивающихся на .ru. Идентификатором для юридических лиц хотят определить код согласно Единому государственному реестру (ЕГР), для физических лиц-предпринимателей - регистрационный номер карточки налогоплательщиков. Такая почта будет регистрироваться в ЕГР юридических лиц, ФЛП, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре.

При оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмене или по собственному желанию гражданину будут присваивать официальный электронный адрес. Компании, учреждения, общества и ФОПы при регистрации и регистрации изменений сведений в ЕГР автоматически будут получать официальные электронные адреса.

Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, будут считаться официально врученными и не потребуют дополнительного документального подтверждения их направления.

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