В приложении "Дия" появился новый документ

В приложении "Действие" появился страховой полис. Фото: vesti.ua

В приложении "Дия" появился страховой полис. Чтобы увидеть его, нужно загрузить приложение на смартфон или обновить до последней версии. Документ отображается автоматически.

В приложении также доступны права, техпаспорт, ID-карта, загранпаспорт и студенческий, сообщается на официальном канале Минцифры в Telegram.

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Как это работает?

Мобильное приложение делает запрос по номеру авто в систему МТСБУ о наличии страховки. Если у вас действительный страховой полис, в меню техпаспорта в "Операции" вы увидите розовую подвижную строку "страховой полис действителен", если у вас его нет, то желтую - "страховой полис недействителен".

Автогражданку можно проверить с любого смартфона, где установлена ​​"Дия". Сверить документ с данными в реестре можно с помощью QR-кода, который появляется при нажатии на три точки. Здесь также прописаны контактные данные страховщика.

Таким образом, отныне в приложении доступен полный комплект документов для водителя: водительское удостоверение, техпаспорт и автогражданка.

Приложение "Дия" может стать новой цифровой эрой в системе украинской бюрократии. Простая программа на мобильном телефоне становится сервисом, которым будут пользоваться большинство украинцев, желающих получить государственные услуги и не иметь дела с ''живыми чиновниками".